Διεθνή

Η ΕΕ καθησυχάζει για τα καύσιμα αεροσκαφών μετά τις ανησυχίες των τελευταίων ημερών

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

The LiFO team
The LiFO team
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες για ενδεχόμενες ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων στην Ευρώπη, παρά την έντονη άνοδο των τιμών.

Ο επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε ότι «οι αναφορές των τελευταίων ημερών ότι η Ευρώπη βρίσκεται κοντά στο να ξεμείνει από καύσιμα αεροσκαφών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες πριν από την άρση του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Η αγορά, ωστόσο, παραμένει υπό πίεση. Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά περιορίζοντας τη ναυσιπλοΐα σε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa, η KLM και η SAS, έχουν ήδη μειώσει δρομολόγια, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων αυξάνονται. Όπως διευκρίνισε ο Τζιτζικώστας, οι ακυρώσεις αυτές συνδέονται κυρίως με τη χαμηλή κερδοφορία συγκεκριμένων γραμμών υπό τις νέες συνθήκες κόστους.

Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής της International Air Transport Association, Γουίλι Γουόλς, έχει προειδοποιήσει ότι ακόμη και αν αποκατασταθεί πλήρως η ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, θα χρειαστούν μήνες για να επανέλθουν τα αποθέματα καυσίμων σε κανονικά επίπεδα.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά από δηλώσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη διαθέτει «ίσως περίπου έξι εβδομάδες» αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών, εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στον εφοδιασμό. Σύμφωνα με εκθέσεις του οργανισμού, χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία θεωρούνται πιο εκτεθειμένες σε ενδεχόμενες ελλείψεις.

Από την πλευρά της Κομισιόν, η εκπρόσωπος Μεταφορών, Άννα-Κάισα Ίτκονεν, σημείωσε ότι σε περίπτωση που δεν αποκατασταθούν πλήρως οι ροές καυσίμων από τον Κόλπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο συντονισμένων παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της επάρκειας

Με πληροφορίες από Politico 

Διεθνή

