Πέδρο Πασκάλ κατά «Πέδρο Πισκάλ»: Ο ηθοποιός προσφεύγει κατά χιλιανού brand

Ο Πέδρο Πασκάλ έχει προσφύγει νομικά κατά Χιλιανού επιχειρηματία, ο οποίος παράγει πίσκο, το εθνικό απόσταγμα σταφυλιού της χώρας, με την ονομασία «Πέδρο Πισκάλ».

Ο επιχειρηματίας Νταβίντ Ερέρα κατοχύρωσε το εμπορικό σήμα το 2023 και άρχισε να διαθέτει το προϊόν του σε καταστήματα και εστιατόρια. Όπως ανέφερε, η επιλογή του ονόματος προέκυψε μετά από δοκιμές διαφόρων ιδεών. «Καταλήξαμε στο Πέδρο Πισκάλ και μας άρεσε. Στη συνέχεια αρχίσαμε να λαμβάνουμε αυστηρά μηνύματα από δικηγόρους», δήλωσε.

Ο Πασκάλ, ο οποίος γεννήθηκε στη Χιλή και διατηρεί ισχυρή παρουσία στη χώρα, δεν παρέστη σε ακροαματική διαδικασία, αλλά έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη διεκδικώντας τον έλεγχο της εμπορικής ονομασίας, επικαλούμενος τη σύγχυση που μπορεί να προκαλείται λόγω της ομοιότητας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που χιλιανές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες εταιρείες ή προσωπικότητες για λογοπαίγνια σε εμπορικά σήματα. Επιχείρηση μελιού με την ονομασία «Μιέλ Γκίμπσον», που χρησιμοποιούσε εικόνα από την ταινία «Μπρέιβχαρτ», κατάφερε να διατηρήσει το όνομά της μετά από προσφυγή του Μελ Γκίμπσον.

Αντίστοιχα, το 2020 η εταιρεία DC Comics προσέφυγε κατά αρτοποιείου στο Σαντιάγο με την επωνυμία «Σούπερπαν», το οποίο χρησιμοποιούσε εικόνες του Κλαρκ Κεντ και το χαρακτηριστικό σύμβολο «S». Το δικαστήριο επέτρεψε στην επιχείρηση να συνεχίσει τη χρήση της ονομασίας.

Στην ίδια πόλη λειτουργεί επίσης πλυντήριο αυτοκινήτων με την ονομασία «Star Wash», το οποίο αντλεί έμπνευση από το σύμπαν του «Star Wars». Ο ιδιοκτήτης του, Ματίας Χάρα, έχει κερδίσει αρχικά τη δικαστική διαμάχη με τη Lucasfilm για τη χρήση της επωνυμίας, ενώ εκκρεμεί νέα απόφαση που ενδέχεται να τον υποχρεώσει σε αλλαγή.

Ο Ερέρα υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιεί την εικόνα ή άλλα χαρακτηριστικά του Πασκάλ για την προώθηση του προϊόντος του. Όπως σημείωσε, η ονομασία προέρχεται από το ποτό «πισκόλα» (πίσκο με αναψυκτικό) και την ποικιλία σταφυλιού Πέδρο Χιμένεθ, από την οποία παράγεται το απόσταγμα.

Από την πλευρά των νομικών εκπροσώπων του ηθοποιού, δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο λόγω της εκκρεμότητας της υπόθεσης. Ωστόσο, έχουν ήδη εκδοθεί αρχικές αποφάσεις που δίνουν στον Πασκάλ τον έλεγχο δύο διαδικτυακών domain, ενώ ο ίδιος έχει κατοχυρώσει το όνομά του ως εμπορικό σήμα.

Με πληροφορίες από Guardian

