Ντόναλντ Τραμπ σε Ισραήλ: «Σάς απαγορεύω να βομβαρδίσετε τον Λίβανο»

«Όταν τους χρειαστήκαμε, ήταν άχρηστοι, μια “χάρτινη τίγρη”» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχωρεί συνέντευξη / Facebook / The White House
Με διαδοχικές αναρτήσεις του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε στο Ισραήλ την περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών του σε βάρος της Χεζμπολάχ και του Λιβάνου.

Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν όλο το «πυρηνικό υλικό» που δημιουργήθηκε από τους βομβαρδισμούς των βομβαρδιστικών B-2. Καμία χρηματική συναλλαγή δεν θα πραγματοποιηθεί, με κανέναν τρόπο, σημείωσε αρχικά ο κ. Τραμπ.

«Η συμφωνία αυτή δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τον Λίβανο, ωστόσο οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τη χώρα, διαχειριζόμενες την κατάσταση με τη Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιεί πλέον βομβαρδισμούς στον Λίβανο, καθώς αυτό απαγορεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετά πια» κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση Τραμπ για το Ισραήλ και τον Λίβανο / Truth Social

Ντόναλντ Τραμπ: Η ανάρτηση για ΝΑΤΟ και Ιράν

Σε νεότερη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε πως δέχθηκε τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ, επικρίνοντας εκ νέου τις ενέργειες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ως προς τα Στενά του Ορμούζ.

«Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει τελειώσει, δέχθηκα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που ρωτούσε αν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν απλώς να φορτώσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Όταν τους χρειαστήκαμε, ήταν άχρηστοι, μια “χάρτινη τίγρη”.»

Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως ο «ναυτικός αποκλεισμός σε βάρος του Ιράν θα παραμείνει ανεξαρτήτως των συμφωνιών».

«Παράλληλα, τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για εμπορική δραστηριότητα και ελεύθερη διέλευση. Ωστόσο, ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, όσον αφορά αποκλειστικά το Ιράν, έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Η διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί».

«Το Ιράν, με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει απομακρύνει, ή βρίσκεται στη διαδικασία απομάκρυνσης, όλων των θαλάσσιων ναρκών! Ευχαριστώ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τις θαλάσσιες νάρκες στο Ορμούζ / Truth Social

Ντόναλντ Τραμπ: Τι ανακοίνωσε το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «πλήρως ανοιχτά» για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, επιτρέποντας τη διέλευση «όλων των εμπορικών πλοίων».

Σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι η απόφαση λαμβάνεται «σε συντονισμό με την εκεχειρία στον Λίβανο» και ότι η ναυσιπλοΐα θα συνεχιστεί κανονικά, βάσει των οδηγιών του ιρανικού Οργανισμού Λιμένων και Ναυτιλίας.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι στο παρελθόν το Ιράν έχει θέσει όρους για τη διέλευση πλοίων, ζητώντας συνεννόηση με τις στρατιωτικές του αρχές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗ

Διεθνή / Η Ευρώπη «αποφασίζει» για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τους Αμερικανούς: Τι προτείνουν Μακρόν και Στάρμερ

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, κυρίως με δεδομένες τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις που ο πόλεμος
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗ

Διεθνή / Η Ευρώπη «αποφασίζει» για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τους Αμερικανούς: Τι προτείνουν Μακρόν και Στάρμερ

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, κυρίως με δεδομένες τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις που ο πόλεμος
THE LIFO TEAM
Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

Ειδήσεις / Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του, Ράμα Ντουάτζι, θα παραστούν στο φετινό Met Gala. Η απόφασή του έρχεται σε μια στιγμή που ο Μαμντάνι επιμένει δημόσια στο κόστος ζωής και στη φορολόγηση των πολύ πλούσιων.
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΓΚΑΛΟΠ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ

Διεθνή / Gallup: Η αύξηση της θρησκευτικότητας στους νέους άνδρες αλλάζει τις ισορροπίες μεταξύ των φύλων

Στις ΗΠΑ, το 42% των ανδρών ηλικίας 18 έως 29 ετών δηλώνει ότι η θρησκεία είναι «πολύ σημαντική» για τους ίδιους, ποσοστό αυξημένο αισθητά από το 28% που καταγραφόταν το 2022-2023
THE LIFO TEAM
ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ Χ XCHAT

Διεθνή / Έλον Μασκ: Η X λανσάρει το XChat, μία αυτόνομη εφαρμογή μηνυμάτων

Η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργίες που εστιάζουν στην ιδιωτικότητα, όπως η δυνατότητα απενεργοποίησης των στιγμιότυπων οθόνης και η αποστολή μηνυμάτων που διαγράφονται αυτόματα μέσα σε λίγα λεπτά
THE LIFO TEAM
 
 