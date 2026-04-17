ΔΙΕΘΝΗ
Βρετανία: Εξετάζεται η απαγόρευση φαρμάκων κατά των ψύλλων για κατοικίδια ζώα χωρίς ιατρική συνταγή

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ουσίες αυτές σκοτώνουν τα ωδικά πτηνά

The LiFO team
ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΨΥΛΛΟΙ ΦΑΡΜΑΚΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων ενδέχεται στη Βρετανία να μην έχουν την δυνατότητα να αγοράζουν μηνιαίες θεραπείες κατά των ψύλλων και των τσιμπουριών χωρίς ιατρική συνταγή, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η χρήση τους, λόγω της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Οι υπουργοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν την πρόσβαση σε τοπικές θεραπείες και κολάρα μόνο σε περιπτώσεις που έχουν συνταγογραφηθεί από κτηνιάτρους και επαγγελματίες υγείας, και μόνο εάν υπάρχει παρασίτωση στο τρίχωμα του κατοικίδιου.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ενδείξεων ότι τα δηλητήρια σκοτώνουν τα ωδικά πτηνά, τα οποία συνηθίζουν να φτιάχνουν τις φωλιές τους με τρίχες σκύλων και γατών, καθώς και ότι μολύνουν ποτάμια, σκοτώνοντας την υδρόβια ζωή.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ισχυρές τοξίνες είναι υδατοδιαλυτές, οπότε ξεπλένονται εύκολα στα ποτάμια αν ένας σκύλος πάει για κολύμπι, και στο νερό όταν ένας ιδιοκτήτης κατοικίδιου πλένει τα χέρια του μετά την εφαρμογή.

Τι εξετάζεται στη Βρετανία για τα φάρμακα κατά των ψύλλων

Μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) δήλωσε ότι έρευνα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικών Φαρμάκων (VMD) του υπουργείου εντόπισε κατάλοιπα σε ιστούς ψαριών, φωλιές άγριων πτηνών, υδρόβια έντομα και παράκτια ύδατα, γεγονός που υποδηλώνει εκτεταμένη μόλυνση.

Η υπουργός Υδάτων Έμμα Χάρντι εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη συνταγογράφηση παρασιτοκτόνων μόνο σε κτηνιάτρους και άλλους επαγγελματίες με ιατρική κατάρτιση, ξεκινώντας μια διαβούλευση οκτώ εβδομάδων με τον κλάδο.

«Η κυβέρνηση αυτή έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τη φύση και να καθαρίσει τα ποτάμια μας», δήλωσε.

«Κάνουμε πρόοδο στη μείωση της παρουσίας των «αιώνιων χημικών» στα υδάτινα ρεύματά μας και αυτή η πρόσκληση για την υποβολή στοιχείων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα».

«Αυτές οι θεραπείες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην υγεία και την ευημερία των κατοικίδιων ζώων, αλλά είναι σωστό να εξετάσουμε εάν θα πρέπει να διατίθενται προς πώληση μόνο μέσω ιατρών που μπορούν να συμβουλεύουν το κοινό σχετικά με τη σωστή χρήση τους».

Η ευημερία των ζώων παραμένει πρωταρχικής σημασίας, δήλωσε το Defra, και η συνεχής πρόσβαση των ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων σε αποτελεσματικές θεραπείες κατά των ψύλλων και των τσιμπουριών αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Με πληροφορίες από BBC

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΓΚΑΛΟΠ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ

Διεθνή / Gallup: Η αύξηση της θρησκευτικότητας στους νέους άνδρες αλλάζει τις ισορροπίες μεταξύ των φύλων

Στις ΗΠΑ, το 42% των ανδρών ηλικίας 18 έως 29 ετών δηλώνει ότι η θρησκεία είναι «πολύ σημαντική» για τους ίδιους, ποσοστό αυξημένο αισθητά από το 28% που καταγραφόταν το 2022-2023
THE LIFO TEAM
ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ Χ XCHAT

Διεθνή / Έλον Μασκ: Η X λανσάρει το XChat, μία αυτόνομη εφαρμογή μηνυμάτων

Η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργίες που εστιάζουν στην ιδιωτικότητα, όπως η δυνατότητα απενεργοποίησης των στιγμιότυπων οθόνης και η αποστολή μηνυμάτων που διαγράφονται αυτόματα μέσα σε λίγα λεπτά
THE LIFO TEAM
ΝΑΠΟΛΗ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ

Διεθνή / Νάπολη: Ένοπλοι ληστές κράτησαν 25 ομήρους σε τράπεζα - Διέφυγαν μέσω υπόγειας σήραγγας

Παρόμοια ληστεία είχε σημειωθεί το 2020 σε υποκατάστημα της Crédit Agricole στο Milan, όπου οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσης το αποχετευτικό δίκτυο για να αποκτήσουν πρόσβαση και να διαφύγουν
THE LIFO TEAM
 
 