ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Reuters: Το Ιράν προτείνει διέλευση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν

Η πρόταση φέρεται να εξαρτάται από το εάν η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Ιράν

ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ ΠΛΟΙΑ ΗΠΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει την πιθανότητα να επιτρέπει σε πλοία να διαπλέουν ελεύθερα τα Στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν, χωρίς να κινδυνεύουν να δεχτούν επίθεση, με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Η απόφαση θα έμπαινε σε εφαρμογή μετά την επίτευξη συμφωνίας για να αποτραπεί η αναζωπύρωση της σύγκρουσης, ανέφερε σήμερα μια πηγή που έχει ενημερωθεί από την Τεχεράνη.

Η πρόβλεψη για τα Στενά του Ορμούζ

Η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι «ευαίσθητο», ανέφερε ότι το Ιράν θα ήταν πρόθυμο να επιτρέψει στα πλοία να χρησιμοποιούν την άλλη πλευρά του στενού, στα ύδατα του Ομάν, χωρίς να παρεμποδίζονται από την Τεχεράνη.

Η πηγή δεν διευκρίνισε εάν το Ιράν θα συμφωνούσε επίσης να απομακρύνει τυχόν νάρκες που μπορεί να έχει τοποθετήσει σε αυτό το τμήμα της θάλασσας ή εάν θα επιτρεπόταν σε όλα τα πλοία —ακόμη και σε εκείνα που συνδέονται με το Ισραήλ— να διέρχονται ελεύθερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση εξαρτάται από το εάν η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Τεχεράνης.

Ο πόλεμος οδήγησε στη μεγαλύτερη διακοπή που έχει σημειωθεί ποτέ στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, επειδή σταμάτησαν οι θαλάσσιες μεταφορές στο Ορμούζ, απ’ όπου περνά περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Εκατοντάδες δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία, καθώς και 20.000 ναυτικοί, παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός του Κόλπου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 28 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Διεθνή / Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός

Παρότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα, θεωρείται ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή στην περιοχή μέσω των συμμάχων της στην Υεμένη, των ανταρτών Χούθι
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

