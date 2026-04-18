Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Η εκεχειρία μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη»

Η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν εκπνέει την Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μη παράτασής της, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για αποφυγή κλιμάκωσης

Φωτ. αρχείου Ντόναλντ Τραμπ / White House
Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να λήξει την Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραταθεί.

Σε νέες δηλώσεις του προς δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ίσως δεν την παρατείνω», δημιουργώντας νέα αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στην περιοχή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες», συμπλήρωσε.



Ντόναλντ Τραμπ: «Διαπραγματευόμαστε το Σαββατοκύριακο»

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως σημείωσε, «διαπραγματευόμαστε το Σαββατοκύριακο», ενώ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των επαφών, λέγοντας ότι «τα πράγματα πηγαίνουν καλά».

Σε ερώτηση για το αν το Ιράν θα επιβάλει περιορισμούς ή διόδια στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας πως «με τίποτα. Δεν θα υπάρξουν διόδια».

Οι εξελίξεις αυτές διατηρούν την ένταση σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και εξαρτάται από την έκβαση των επόμενων διαπραγματεύσεων και τις αποφάσεις για την εκεχειρία.

Με πληροφορίες από Nbcnews

