BBC: Η άνοδος του Πέτερ Μαγιάρ και η ραγδαία αλλαγή εξουσίας στην Ουγγαρία

Ο Πέτερ Μαγιάρ και το κόμμα του Tisza κινούνται με γρήγορους ρυθμούς μετά την εκλογική τους νίκη που έβαλε τέλος στη 16ετή κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία.

Με ποσοστό περίπου 52% και 140 έδρες στο κοινοβούλιο των 199 εδρών, η νέα πολιτική δύναμη της Ουγγαρίας εξασφαλίζει ευρεία πλειοψηφία και προχωρά άμεσα στη διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας.

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει ήδη εξασφαλίσει τη δέσμευση του προέδρου της χώρας για επίσπευση της σύγκλησης του νέου κοινοβουλίου, ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση στις αρχές Μαΐου.

Παράλληλα, το Tisza επιχειρεί να προχωρήσει σε αλλαγές στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ΜΜΕ, τα οποία κατηγορεί για μεροληψία υπέρ της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η νέα πλειοψηφία, που ξεπερνά τα δύο τρίτα των εδρών, δίνει τη δυνατότητα για βαθιές θεσμικές παρεμβάσεις, όπως ο περιορισμός των θητειών του πρωθυπουργού, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη και τη μελλοντική πολιτική επιστροφή του Όρμπαν.





Η αντίδραση του Όρμπαν στη νίκη Μαγιάρ και η εσωτερική κρίση στο Fidesz

Ο Βίκτορ Όρμπαν αναγνώρισε την ήττα του, κάνοντας λόγο για «το τέλος μιας εποχής» και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Ωστόσο, δεν παρουσίασε σαφή αυτοκριτική, ενώ το μέλλον της ηγεσίας του στο Fidesz παραμένει ανοιχτό, με εσωκομματικές πιέσεις για ανανέωση.

Το κόμμα του υπέστη σημαντική κοινοβουλευτική συρρίκνωση, χάνοντας μεγάλο μέρος της δύναμής του, ενώ στο εσωτερικό του επικρατεί κλίμα αβεβαιότητας και αναζήτησης κατεύθυνσης για την επόμενη μέρα.





Πέτερ Μαγιάρ: Μια νέα πολιτική εποχή με έντονη πίεση για αλλαγές

Η νέα κυβέρνηση καλείται να κινηθεί γρήγορα, καθώς η οικονομία βρίσκεται σε πίεση και η χώρα αντιμετωπίζει εκκρεμότητες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της εκταμίευσης σημαντικών κονδυλίων που είχαν «παγώσει» λόγω ζητημάτων κράτους δικαίου.

Παράλληλα, η νέα ηγεσία έχει δεσμευτεί για καταπολέμηση της διαφθοράς και αποκατάσταση θεσμικών ισορροπιών, ενώ ήδη ξεκινά επαφές με ευρωπαϊκούς θεσμούς και εταιρείες για κρίσιμα ενεργειακά και οικονομικά ζητήματα.

Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία εξελίσσεται με ταχύτητα, αλλά το κατά πόσο θα σταθεροποιηθεί το νέο σκηνικό παραμένει ανοιχτό ερώτημα για το επόμενο διάστημα.

Με πληροφορίες από BBC