Πέθανε η Nikki Grahame, πρώην παίκτρια του βρετανικού Big Brother, σε ηλικία 38 ετών.

Η ριάλιτι σταρ έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με το Deadline, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου της.

«Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα των φίλων και συγγενών της Nikki σε αυτή την τραγική και δύσκολη στιγμή», δήλωσε εκπρόσωπός της.

Η Grahame, που στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με την νευρική ανορεξία στη σειρά αυτοβιογραφικών βιβλίων της «Dying to Be Thin» (2009) και «Fragile» (2012), είχε υποβληθεί πρόσφατα σε θεραπεία για μια διατροφική διαταραχή και πριν από ένα μήνα φίλοι της δημιούργησαν σελίδα στο GoFundMe.

«Πάλευε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της και όπως βλέπετε, η Nikki είναι πλέον σε πολύ κακή κατάσταση οπότε χρειάζεται να κάνουμε κάτι γρήγορα», έγραψαν οι φίλοι της Carly Cunningham και Leon Dee στο GoFundMe.

«Αυτή τη στιγμή, η Nikki αισθάνεται συνεχώς αδύναμη και παλεύει σε καθημερινή βάση», είπαν οι Cunningham και Dee, που ίδρυσαν έναν οργανισμό στήριξης ανθρώπων με ανορεξία, όπου θα δωρίσουν τις περίπου 69.000 λίρες που συγκεντρώθηκαν ως τώρα.

«Ραγίζει τις καρδιές μας που στερηθήκαμε κάποιον τόσο πολύτιμο σε τόσο νεαρή ηλικία», έγραψε ο Leon Dee μετά την είδηση του θανάτου της. «Η Nikki δεν άγγιξε μόνο τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά επίσης εκείνες των φίλων και συγγενών της, στους οποίους θα λείψει πολύ».

Η Grahame ήρθε στην πέμπτη θέση της έβδομης σεζόν του Big Brother UK το 2006, πριν δημιουργήσει δική της σειρά ριάλιτι με τίτλο «Princess Nikki», ενώ συμμετείχε επίσης στο Ultimate Big Brother το 2010.

Η βρετανίδα τηλεπαρουσιάστρια του Big Brother, Davina McCall, αποχαιρέτισε την Grahame με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Twitter. «Νιώθω τόσο απελπιστικά θλιμμένη που έμαθα για τη Nikki Graham. Οι σκέψεις μου είναι με τους φίλους και την οικογένειά της. Ήταν πραγματικά το πιο αστείο, πιο γλυκό κορίτσι», έγραψε.

I am so desperately sad to hear about Nikki Graham x my thoughts are with her friends and family xx she really was the funniest , most bubbly sweetest girl x❤️❤️❤️💔