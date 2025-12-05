ΔΙΕΘΝΗ
Νέα Ζηλανδία: Ανέκτησαν μενταγιόν Φαμπερζέ που ο ύποπτος φέρεται να κατάπιε σε κοσμηματοπωλείο

Το κόσμημα εντοπίστηκε έξι ημέρες αργότερα, όταν, όπως ανέφεραν οι αρχές, αποβλήθηκε φυσιολογικά χωρίς ιατρική παρέμβαση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: New Zealand Police
Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι ανέκτησε ένα συλλεκτικό μενταγιόν Φαμπερζέ, το οποίο ο βασικός ύποπτος είχε καταπιεί κατά τη διάρκεια φερόμενης κλοπής σε κοσμηματοπωλείο του Όκλαντ.

Το κόσμημα εντοπίστηκε έξι ημέρες αργότερα, όταν, όπως ανέφεραν οι αρχές, αποβλήθηκε φυσιολογικά χωρίς ιατρική παρέμβαση.

Ο 32χρονος συνελήφθη στις 28 Νοεμβρίου μέσα στο κατάστημα Partridge Jewelers, λίγο μετά το περιστατικό. Παρουσιάστηκε στο δικαστήριο την επόμενη ημέρα χωρίς να δηλώσει απολογία και παραμένει υπό κράτηση, με αστυνομικούς να τον παρακολουθούν σε 24ωρη βάση έως ότου υπάρξουν αποδεικτικά στοιχεία.

Το μενταγιόν, αξίας 33.000 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (16.000 ευρώ), είναι περιορισμένης έκδοσης και εμπνευσμένο από την ταινία του Τζέιμς Μποντ «Octopussy» του 1983, όπου η πλοκή εμπλέκει ένα ψεύτικο αυγό Fabergé σε επιχείρηση λαθρεμπορίου κοσμημάτων. Το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι κατασκευασμένο από χρυσό, διακοσμημένο με πράσινο σμάλτο και 183 διαμάντια και δύο ζαφείρια. Το εσωτερικό του αποκαλύπτει ένα χρυσό χταπόδι με διαμαντένιες λεπτομέρειες, ως αναφορά στην ανταγωνίστρια της ταινίας.

Η αστυνομία επανέλαβε ότι ο ύποπτος θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο τη Δευτέρα. «Όταν κάποιος βρίσκεται υπό κράτηση και γνωρίζουμε τις συνθήκες του περιστατικού, έχουμε ευθύνη φροντίδας και παρακολούθησης», δήλωσε ο επιθεωρητής Γκρέι Άντερσον.

Με πληροφορίες από BBC 

