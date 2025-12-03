Άνδρας κατηγορείται για κλοπή μετά τους ισχυρισμούς ότι κατάπιε αυγό Φαμπερζέ αξίας 19.000 δολαρίων

Άνδρας στη Νέα Ζηλανδία κατηγορείται για κλοπή αφού φέρεται να έκλεψε ένα μενταγιόν στολισμένο με διαμάντια με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο – καταπίνοντάς το.

Η «κατάποση» της λείας – ένα μενταγιόν - αυγό Φαμπερζέ αξίας 33.585 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (19.300 δολάρια ΗΠΑ) – δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ότι έχει ανακτηθεί, δήλωσαν οι Αρχές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία κλήθηκε στο κατάστημα Partridge Jewellers στο κέντρο του Ώκλαντ το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής και ο 32χρονος άνδρας συνελήφθη μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα. Έχει υποβληθεί σε ιατρική εξέταση και παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το φερόμενο ως κλεμμένο αυγό Φαμπερζέ είναι διακοσμημένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κοσμηματοπωλείου, και ανοίγει για να αποκαλύψει ένα χταπόδι - μινιατούρα από χρυσό 18 καρατίων.

Το συγκεκριμένο αυγό, με την ονομασία «Octopussy», είναι εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία Τζέιμς Μποντ του 1983, η οποία περιστρέφεται γύρω από μια περίτεχνη ληστεία αυγών Φαμπερζέ.

Η Fabergé είναι ένας παγκοσμίου φήμης οίκος κοσμημάτων, που ιδρύθηκε στη Ρωσία πριν από περισσότερους από δύο αιώνες και είναι γνωστός για τα περίφημα αυγά του από πολύτιμους λίθους και μέταλλα.

Ο ύποπτος αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για κλοπή ενός iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο στις 12 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από BBC