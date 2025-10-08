ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δημοπρασία

Ο οίκος Christie's το κατατάσσει στις πιο πολυτελείς αυτοκρατορικές δημιουργίες των Φαμπερζέ. Το σχεδίασε μια γυναίκα και δικαίως η προσθήκη του σε οποιαδήποτε συλλογή θεωρείται ανεκτίμητη.

To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ, σχεδιασμένο από γυναίκα ανεβάζει τον πυρετό στις δημοπρασίες Facebook Twitter
Το αυγό της Πιλ θυμίζει τη σκληρή ομορφιά του χειμώνα, ενώ παράλληλα δείχνει ότι στον πιο κρύο πυρήνα του βρίσκονται τα μπουμπούκια της άνοιξης και της ανανέωσης. Φωτ.: Christie's Images Ltd 2025
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Όταν οι τελευταίοι αυτοκράτορες Ρομανόφ ήθελαν να εντυπωσιάσουν τις αγαπημένες γυναίκες στη ζωή τους, τους δώριζαν αυγά Φαμπερζέ.

Μεταξύ 1885 και παραμονών της Ρωσικής Επανάστασης το 1916, ο Αλέξανδρος Γ' και ο γιος του, Νικόλαος Β', παρήγγειλαν 50 αυγά από τον οίκο Φαμπερζέ. Αυτά τα αυτοκρατορικά αυγά ήταν περίπλοκα και πολυτελή, απίστευτα ακριβά και χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος για να κατασκευαστούν.

Το Χειμερινό Αυγό είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το πασχαλινό δώρο του 1913 του Νικόλαου Β' στη μητέρα του, Μαρία Φεοντόροβνα, αποτυπώνει μια ψυχρή, γαλήνια σκηνή σχηματισμένη από διαυγή χαλαζία, πλατίνα και rose-cut διαμάντια. Για τρίτη φορά τα τελευταία τριάντα χρόνια, το Χειμερινό Αυγό δημοπρατείται στον οίκο Christie's και η τιμή πώλησής του αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια λίρες (27 εκατομμύρια δολάρια) όταν εμφανιστεί τον Δεκέμβριο στην Κλασική Εβδομάδα του Λονδίνου.

To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ, σχεδιασμένο από γυναίκα ανεβάζει τον πυρετό στις δημοπρασίες Facebook Twitter
To εργαστήριο αυγών Faberge στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, Σεπτέμβριος 1919. Φωτ.: Getty Images/ Ideal Image

Σχεδιάστηκε από την Άλμα Πιλ, μία από τις πολύ λίγες γυναίκες στα εργαστήρια κοσμημάτων της Αγίας Πετρούπολης στις αρχές του 1900. Γεννημένη σε μια φινλανδική οικογένεια τεχνιτών και σχεδιαστών, η Πιλ είχε τεράστιο ταλέντο στο σχέδιο και στην ηλικία των 20 ετών εργαζόταν για τον Φαμπερζέ, αρχειοθετώντας τις δημιουργίες του εργαστηρίου σε σκίτσα ακουαρέλας σε φυσικό μέγεθος.

«Παράλληλα, η Πιλ έκανε τα δικά της σχέδια και κατέληξε σε αυτό της νιφάδας του χιονιού όταν εκτελούσε την παραγγελία ενός βαρόνου του πετρελαίου που είχε ζητήσει 40 μικρά κοσμήματα. Σύμφωνα με τον θρύλο, η Πιλ μαγνητίστηκε από την ομορφιά των παγοκρυστάλλων που είχαν σχηματιστεί στο παράθυρο του εργαστηρίου της και ήλπιζε να τους αναπαραστήσει, χρησιμοποιώντας τα πιο εκλεκτά ορυκτά που μπορούσε να αγοράσει κανείς.

Το αυγό της Πιλ θυμίζει τη σκληρή ομορφιά του χειμώνα, ενώ παράλληλα δείχνει ότι στον πιο κρύο πυρήνα του βρίσκονται τα μπουμπούκια της άνοιξης και της ανανέωσης. Η κρυστάλλινη βάση του από πάγο αρχίζει να λειώνει, απελευθερώνοντας λάμψεις πλατίνας και διαμαντιών. Το αυγό ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, με το παγωμένο σχέδιο της Πιλ να λιώνει εκπέμποντας μια εκθαμβωτική λάμψη από διαμάντια. Στο εσωτερικό του αναπαύεται ένα καλαθάκι με λουλούδια από λευκό χαλαζία. Μερικά είναι ανοιχτά, αποκαλύπτοντας λαμπερές πινελιές πράσινου γρανάτη, ενώ άλλα παραμένουν κλειστά, περιμένοντας την άνοιξη.

To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ, σχεδιασμένο από γυναίκα ανεβάζει τον πυρετό στις δημοπρασίες Facebook Twitter
Για τρίτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια, το Χειμερινό Αυγό δημοπρατείται στον οίκο Christie's και αναμένεται να πουληθεί για πάνω από 20 εκατομμύρια λίρες. Φωτ.: Christie's Images Ltd 2025

Ο οίκος Christie's κατατάσσει το Χειμερινό Αυγό «μεταξύ των πιο πολυτελών αυτοκρατορικών δημιουργιών του Φαμπερζέ» και κόστιζε 24.600 ρούβλια – για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του ποσού, ο μέσος Ρώσος εργάτης εργοστασίου το 1913 κέρδιζε 22 ρούβλια τον μήνα. Είναι ένα εξωφρενικά ακριβό κόσμημα και αυτή η σπατάλη έκανε τους Ρομανόφ ακόμα πιο μισητούς στον λαό. Μετά την Επανάσταση, κατασχέθηκε από το κράτος μαζί με πολλά από τα πολύτιμα υπάρχοντα της οικογένειας και όταν οι Σοβιετικοί προσπάθησαν να κάνουν την οικονομία να ανακάμψει τη δεκαετία του 1920, το αυγό πουλήθηκε σε έναν Λονδρέζο κοσμηματοπώλη.

Πέρασε τον 20ό αιώνα περιπλανώμενο στις συλλογές διαφόρων Άγγλων αριστοκρατών πριν εμφανιστεί στον οίκο Christie's της Γενεύης το 1994, όπου έγινε το πιο ακριβό έργο του Φαμπερζέ – η τιμή πώλησής του ήταν 7,3 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 11,6 εκατομμύρια δολάρια σήμερα). Έσπασε το δικό του ρεκόρ οκτώ χρόνια αργότερα, όταν πουλήθηκε στον οίκο Christie's της Νέας Υόρκης για 9,6 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 17,2 εκατομμύρια δολάρια σήμερα). Το τρέχον ρεκόρ ανήκει στο λεγόμενο Αυγό Rothschild, το οποίο πουλήθηκε στον οίκο Christie's του Λονδίνου το 2007 για 8,9 εκατομμύρια λίρες (περίπου 20,9 εκατομμύρια δολάρια σήμερα). Μόνο έξι άλλα αυτοκρατορικά Πασχαλινά Αυγά παραμένουν σε ιδιωτικές συλλογές σήμερα.

Με πληροφορίες από Artnet

