Έτοιμη για νέο lockdown σε σχολεία και επιχειρήσεις εννέα συνοικιών του Μπρούκλιν και του Κουίνς, η Νέα Υόρκη λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού.

Ο δήμαρχος της πόλης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, διευκρίνισε ότι θέλει τα μέτρα να τεθούν σε ισχύ από την Τετάρτη και περιμένει την σύμφωνη γνώμη του κυβερνήτη Άντριου Κουόμο.

«Σήμερα ανακοινώνω μια πρόταση για κλείσιμο ΟΛΩΝ των σχολείων και των μη απαραίτητων επιχειρήσεων σε αυτούς τους ταχυδρομικούς κώδικες την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Οι επηρεαζόμενοι ταχυδρομικοί κώδικες είναι 11691, 11219, 11223, 11230, 11204, 11210, 11229, 11415 και 11367.

»Αυτή δεν ήταν μια εύκολη επιλογή και επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: δεν έχουμε δει κανένα πρόβλημα σε αυτά τα σχολεία. Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε προληπτικοί σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των Νεοϋορκέζων.» επισήμανε.

Διευκρίνισε δε ότι η πόλη έχει δει σταθερά υψηλούς αριθμούς COVID-19 σε 9 ταχυδρομικούς κώδικες στο Νότιο Μπρούκλιν, στο Far Rockaway και στο Central Queens.

«Παρέχουμε σε αυτούς τους τομείς πρόσθετους πόρους, αλλά όταν παρουσιάζονται νέες πληροφορίες, πρέπει να ενεργήσουμε. Δεν θα διακινδυνεύσουμε την πρόοδο που έχουμε σημειώσει.» πρόσθεσε ο ντε Μπλάζιο.

Εάν εγκριθούν οι προτάσεις του, θα είναι η πρώτη φορά που η πρώτη αμερικανική μητρόπολη, που εξελίχθηκε σε υπόδειγμα ελέγχου της επιδημίας μετά τον θάνατο 24.000 ανθρώπων, θα είναι υποχρεωμένη να κάνει βήματα πίσω στην άρση των μέτρων.

