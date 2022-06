Νέα Υόρκη: Βίντεο δείχνει έναν άνδρα να σπρώχνει βίαια μία γυναίκα στις ράγες του Μετρό

Το «φως» της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο με τη δραματική στιγμή που ένας άνδρας ρίχνει με τη βία μία 52χρονη στις γραμμές του Μετρό στον Μπονξ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με την αστυνομία της Νέας Υόρκης να δημοσιεύει μία ημέρα αργότερα, τη Δευτέρα, το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας, που φορά ένα καπέλο και μία λευκή μπλούζα, να πλησιάζει την ανυποψίαστη γυναίκα από πίσω, ενώ εκείνη περπατούσε μέσα στο σταθμό Jackson Avenue. Ξαφνικά την αρπάζει και με δύναμη τη σπρώχνει στις γραμμές του Μετρό. Η γυναίκα έπεσε αρχικά στην πλατφόρμα και στη συνέχεια στις ράγες. Επιβάτες βοήθησαν τη γυναίκα να ανέβει στην πλατφόρμα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ευτυχώς, την ώρα της επίθεσης δεν περνούσε κάποιος συρμός.

🚨WANTED-ASSAULT: 6/5/22 approx. 4:40 PM, Westchester & Jackson Ave train station @NYPD40PCT Bronx. The suspect pushed a 52-year-old female victim on the tracks. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500 pic.twitter.com/M8kflD010M