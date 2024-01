Νέα σύγκρουση αεροπλάνων σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας

Νέα σύγκρουση αεροπλάνων έγινε σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας, μόλις περίπου δύο εβδομάδες μετά το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Αυτή τη φορά ένα αεροπλάνο της Korean Air Lines συγκρούστηκε με αεροσκάφος της Cathay Pacific Airways, στο αεροδρόμιο New Chitose που βρίσκεται στο νησί Χοκάιντο.

Το ατύχημα συνέβη τη στιγμή που το αεροπλάνο της Korean Air ετοιμαζόταν για την απογείωση, εν μέσω χιονόπτωσης, σύμφωνα με αξιωματούχο της αεροπορικής εταιρείας.

#BREAKING A Cathay Pacific flight has crashed with a Korean Air flight at New Chitose Airport in Japan at around 5.30 pm local time. #北海道 #新千歳空港 pic.twitter.com/IcKpNxj9Xk