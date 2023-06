Νέα ομοφοβική επίθεση Ερντογάν: «Μάστιγα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα»

Η νέα σημερινή επίθεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση του επικείμενου διωγμού που επίκειται στην Τουρκία.

Μετά την πρόσφατη δήλωση του Τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης, σήμερα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του o Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για ακόμη μια φορά αποκάλεσε «μάστιγα» την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Παράλληλα επέκρινε την στάση του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Με αφορμή το θέμα της μαντίλας, που είχε απασχολήσει και προεκλογικά την τουρκική πολιτική σκηνή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε με αιχμές και κατά του επικεφαλής της συμμαχίας της αντιπολίτευσης: «Ας φτιάξουμε ένα σύνταγμα και ας θεσπίσουμε τον νόμο για τη μαντίλα. Ας εγγυηθούμε το θέμα της μαντίλας με το σύνταγμα. Αν δεν είσαι ειλικρινής, θα σου πω για το έθνος μας. Έχεις τη μύγα! Προσπαθήσατε να νομιμοποιήσετε τη μάστιγα των ΛΟΑΤΚΙ+ που απειλούν την επιβίωση της κοινωνίας για να τα έχετε καλά με τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως προ ημερών ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Γιλμάζ Τουντς στόχευσε τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα λέγοντας: «Θα προστατεύσουμε την οικογένεια από αποκλίνοντα ρεύματα» και επέστησε την προσοχή στο πλαίσιο του νέου Συντάγματος.

Παράλληλα, δείγμα της κατάστασης που επικρατεί στην Τουρκία σχετικά με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είναι και η καταστολή κατά της απόπειρας να διεξάγουν την περασμένη Κυριακή παρέλαση υπερηφάνειας στην Κωνσταντινούπολη.

Το Γαλλικό πρακτορείο ανέφερε συγκεκριμένα πως την τελευταία ημέρα της Pride εβδομάδας, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ήθελαν να πραγματοποιήσουν πορεία υπερηφάνειας συνελήφθησαν από την αστυνομία. Η αστυνομία απέκλεισε δεκάδες δρόμους στο κέντρο της πόλης. Παρά τον αποκλεισμό, κάποιοι κατάφεραν να συγκεντρωθούν και να διαδηλώσουν.

VIDEO: Police arrest pride march activists in Istanbul.



On the last day of Trans Pride Week, trans individuals who wanted to hold a pride march were detained by the police. Police closed off dozens of streets in the city centre. Despite the blockade, some managed to gather and… pic.twitter.com/gvExq6YbFf