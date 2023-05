Pοlitico: Ο Ερντογάν βρήκε αποδιοπομπαίο τράγο στις εκλογές της Τουρκίας, τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Την εκτίμηση πως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ενόψει των εκλογών στην Τουρκία μετατρέψει την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σε αποδιοπομπαίο τράγο συμμερίζονται πολλές διεθνείς αναλύσεις.

Σε σχετικό άρθρο του το Politico σημειώνει πως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ότι υπονομεύουν τις οικογενειακές αξίες για να αποπροσανατολίσει από τις αποτυχίες του κυβερνώντος κόμματος ιδιαίτερα στην οικονομία.

Για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα της Τουρκίας αντιπροσωπεύει «αποκλίνουσες δομές» και έναν «ιό της αίρεσης».

Ενόψει των εκλογών, έχει αυξήσει τις ύβρεις του κατά της ομοφυλοφιλίας, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει τη συντηρητική ισλαμιστική βάση του. Σχεδόν σε κάθε ομιλία του κατά την προεκλογική εκστρατεία κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει τις οικογενειακές αξίες και ότι έχει ως εντολοδόχους ισχυρά δίκτυα από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Μερικές φορές μάλιστα χρησιμοποιεί υπονοούμενα ότι αυτά διοικούνται από πηγές στο εξωτερικό.

«Το Κόμμα ΑΚ δεν υπήρξε ποτέ υποστηρικτής των ΛΟΑΤΚΙ+», διεμήνυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε πρόσφατη συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, αναφερόμενος στο κυβερνών κόμμα του. «Πιστεύουμε στην ιερότητα της οικογένειας. Η οικογένεια είναι ιερή».

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has said there is no LGBTQ in his party because "we respect the family."



He was speaking at an election rally in Giresun where he accused his opposition rivals of supporting the LGBTQ movement. #Turkiye #LGBTQ pic.twitter.com/tgGCeyrMMb