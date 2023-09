Νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη - Σε συναγερμό οι αρχές

Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης άρχισε να εκρήγνυται ξανά, μετά από σχεδόν τρεις μήνες ηρεμίας, με λάβα να εκχύνεται από έναν από τους κρατήρες του.

Η έκρηξη ξεκίνησε γύρω στις 15:15 (τοπική ώρα) την Κυριακή στον κρατήρα Halemaʻumaʻu στην καλντέρα στην κορυφή του ηφαιστείου Κιλαουέα, ενημέρωσε το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης.

Το Κιλαουέα είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο στο νησί και έχουν σημειωθεί αρκετές εκρήξεις από το 2020.

«Της έκρηξης προηγήθηκε μια περίοδος έντονης σεισμικότητας» προειδοποίησαν χθες οι αρχές.

The Kilauea volcano erupts in #Hawaii



This is its third eruption since the beginning of the year. A red alert level for aviation has been declared in the region. pic.twitter.com/Edh4NE5V7R