Χαβάη: «Κόκκινος» συναγερμός στο ηφαίστειο Κιλαουέα - Νέα φάση εκρήξεων

Σε νέα φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, έχει περάσει το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε η υπηρεσία ηφαιστειακής δραστηριότητας του Γεωφυσικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

Το επίπεδο συναγερμού αυξήθηκε στο «κόκκινο» μετά την εκτίμηση της εκρηκτικής δραστηριότητας και των συνδεόμενων με αυτήν κινδύνων, όπως ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο δήλωσε χθες το βράδυ ότι το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης «εντόπισε λάμψη» σε εικόνες web κάμερας στην κορυφή του ηφαιστείου «δείχνοντας ότι η έκρηξη επαναλήφθηκε στον κρατήρα Halemaʻumaʻu στην καλντέρα κορυφής του Κιλαουέα, μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης».

Μόλις τον περασμένο μήνα, τόσο το Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, όσο και το Μαούνα Λόα, το μεγαλύτερο ηφαίστειο στον κόσμο, «ξύπνησαν» το Big Island της Χαβάης.

Sizable bright orange lava fountain and fast moving flows visible during the first hour of the eruption from the Keanakākoʻi overlook. NPS video/Janice Wei pic.twitter.com/ThMxKEEcY4

— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) January 6, 2023