Νάπολη: Ληστής έκλεψε ρολόι τουρίστα, αλλά του το επέστρεψε όταν διαπίστωσε πως ήταν απομίμηση

Λένε πως η φιλοξενία στη Νάπολη είναι παροιμιώδης και ένας τουρίστας το επιβεβαίωσε με έναν ανορθόδοξο τρόπο, όταν άγνωστοι τού έκλεψαν το ρολόι υπό την απειλή όπλου, όμως του το επέστρεψαν όταν συνειδητοποίησαν πως ήταν «μαϊμού».

Ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής όταν δύο Ελβετοί τουρίστες απολάμβαναν το ποτό τους στην πλατεία Τριέστε ε Τρέτο, μία από τις κεντρικές πλατείες της πόλης. Κάποια στιγμή τους πλησίασε ένας νεαρός ο οποίος έβγαλε όπλο, το έβαλε στον κρόταφο τού ενός, προτού αρπάξει το ρολόι του και εξαφανιστεί.

Επτά λεπτά αργότερα, ένας άλλος νεαρός μπήκε στον εξωτερικό χώρο του μπαρ, σηκώνοντας τα χέρια του απολογητικά, ζητώντας συγγνώμη και δίνοντας το ρολόι πίσω στον ιδιοκτήτη του.

Η όλη σκηνή καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του Monidee Café, του μπαρ όπου κάθονταν οι δύο τουρίστες.

Στο υλικό φαίνονται οι δύο Ελβετοί να κάθονται στο γεμάτο κόσμο μπαράκι σε μια πλατεία - ορόσημο στην καρδιά της πόλης, γνωστή για τα καφέ και τα μπαρ της και τόπο συνάντησης ντόπιων και ξένων.

Καθώς ο σερβιτόρος παραδίδει τον κατάλογο στους άνδρες και φεύγει, φαίνεται ο νεαρός να πλησιάζει, να βγάζει το όπλο του και να το κρατά στο κεφάλι τού ενός, σε ένα συμβάν ελάχιστων δευτερολέπτων που εκτυλίχθηκε μπροστά στα κατάπληκτα μάτια των θαμώνων.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39