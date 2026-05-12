Να παραγγείλεις αναψυκτικό ή να βομβαρδίσεις το Ιράν; Το νέο αντι-Tραμπ παιχνίδι στην Ουάσινγκτον

Η πρώτη επιλογή είναι σχεδόν τέλεια στην παρανοϊκή της απλότητα: μπορείς να παραγγείλεις Diet Coke ή να βομβαρδίσεις το Ιράν.

Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης του Operation Epic Furious: Strait to Hell, του νέου σατιρικού arcade παιχνιδιού που έστησε στην Ουάσινγκτον η Secret Handshake, η ανώνυμη ομάδα τέχνης και ακτιβισμού που έγινε γνωστή από τα αντι-Trump γλυπτά της στο National Mall, κυρίως εκείνα που αναφέρονταν στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Αυτή τη φορά, η ομάδα δεν έστησε άγαλμα. Έστησε τρεις πλήρως λειτουργικές μηχανές arcade στο DC War Memorial, το νεοκλασικό μνημείο κοντά στο Reflecting Pool, και μετέτρεψε την επικαιρότητα σε μαύρη πολιτική κωμωδία με κουμπιά, pixels, ψεύτικες αποστολές και πολεμικές επιλογές που μοιάζουν επικίνδυνα με πραγματικά δελτία τύπου.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times και τη Washington Post, το παιχνίδι σατιρίζει τον πόλεμο με το Ιράν και παίρνει τον τίτλο του από την Operation Epic Fury, την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Την ημέρα που η εγκατάσταση εμφανίστηκε στο National Mall, οι δύο χώρες βρίσκονταν σε μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Το παιχνίδι ξεκινά με μια εικόνα του Λευκού Οίκου και μεταφέρεται στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο παίκτης χειρίζεται μια ψηφιακή, pixel εκδοχή του Τραμπ. Από εκεί αρχίζει το παράλογο μενού της εξουσίας: να βρει Big Mac, να παραγγείλει Diet Coke, να μαζέψει βαρέλια πετρελαίου, να συγκεντρώσει posts για το Truth Social και να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Αν ο παίκτης επιλέξει να βομβαρδίσει το Ιράν, εμφανίζεται ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ με ενθουσιασμό που μοιάζει περισσότερο με trailer πολεμικού video game παρά με πολιτική απόφαση. Στο ίδιο σατιρικό σύμπαν εμφανίζονται ο Κας Πατέλ, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Τζέι Ντι Βανς, ο Έλον Μασκ και άλλες φιγούρες του τραμπικού οικοσυστήματος.

Η ιδέα, λένε οι δημιουργοί, προέκυψε από τον τρόπο με τον οποίο η πραγματική πολεμική εικόνα άρχισε να μοιάζει με video game. Μέλος της Secret Handshake δήλωσε στους Los Angeles Times ότι η ομάδα έβλεπε φρικτές εξελίξεις να παρουσιάζονται με αισθητική Call of Duty, Grand Theft Auto ή Halo, σαν ο πόλεμος να ήταν συναυλία, wrestling event ή διαφημιστικό βίντεο μάχης.

Το παιχνίδι σατιρίζει ακριβώς αυτή τη σύγχυση: την πολιτική ως θέαμα, τον πόλεμο ως αισθητικό προϊόν, την εξουσία ως χειριστήριο. Στον κόσμο του Operation Epic Furious, οι απειλές για την αμερικανική ελευθερία περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την ομάδα, από Ιρανές μαθήτριες μέχρι ντους χαμηλής ροής, DEI, τον Πάπα και ό,τι άλλο μπορεί να χωρέσει στη φαντασία του MAGA πανικού.

Οπτικά, το παιχνίδι θυμίζει παλιά 16-bit ιαπωνικά role-playing games. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Secret Handshake δεν φτιάχνει απλώς ένα αστείο για τον Τραμπ. Φτιάχνει ένα σχόλιο που μπορείς να παίξεις, ακριβώς επειδή η αμερικανική πολιτική μηχανή χρησιμοποιεί ήδη την αισθητική των παιχνιδιών για να πουλήσει τη στρατιωτική δράση ως περιπέτεια.

Η Secret Handshake, η ανώνυμη ομάδα πολιτικής τέχνης, ανέλαβε την ευθύνη για τη νέα εγκατάσταση.

Η ομάδα επιμένει ότι δεν υπάρχει πραγματική βία στο παιχνίδι. Η ζημιά, όπως λέει εκπρόσωπός της, είναι πολιτική. Τα "όπλα" είναι πράγματα όπως οι τιμές της βενζίνης και η καθολική ενοχή. Ακόμη και η πιθανότητα νίκης μοιάζει ακυρωμένη από την αρχή. "Είναι Μέση Ανατολή, άρα δεν μπορείς και να κερδίσεις", γράφει η ομάδα με το γνώριμο δηλητηριώδες χιούμορ της.

Σύμφωνα με τη Washington Post, μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι είχαν ήδη παίξει το Operation Epic Furious online. Στο φυσικό σημείο της εγκατάστασης, οι περαστικοί μπορούσαν να παίξουν δωρεάν στις τρεις μηχανές arcade που τοποθετήθηκαν στο μνημείο.

Η τοποθέτηση δεν είναι λεπτομέρεια. Το DC War Memorial τιμά τους κατοίκους της Ουάσινγκτον που σκοτώθηκαν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα arcade για έναν σύγχρονο πόλεμο, στημένο μέσα σε έναν χώρο μνήμης για τους νεκρούς ενός παλιού πολέμου, δημιουργεί από μόνο του μια ηλεκτρική αντίθεση: ανάμεσα στη θυσία, την προπαγάνδα και την ευκολία με την οποία η εξουσία μετατρέπει τη βία σε θέαμα.

Η Secret Handshake έχει χρησιμοποιήσει ξανά το National Mall ως σκηνή πολιτικής σάτιρας. Στο παρελθόν είχε τοποθετήσει μια υπερμεγέθη χρυσή τουαλέτα κοντά στο Lincoln Memorial, καθώς και γλυπτά με τον Τραμπ και τον Έπσταϊν, ανάμεσά τους και ένα έργο που τους έδειχνε σε πόζα εμπνευσμένη από τον "Τιτανικό". Ένα από τα έργα της απομακρύνθηκε από την υπηρεσία πάρκων και στη συνέχεια επανεγκαταστάθηκε.

Αυτή τη φορά, αντί για γλυπτό, η ομάδα διάλεξε ένα μέσο που ταιριάζει περισσότερο στη στιγμή. Ένα παιχνίδι. Κάτι που δεν κοιτάζεις απλώς, αλλά το χειρίζεσαι. Ο παίκτης δεν παρακολουθεί μόνο τη σάτιρα. Πατάει το κουμπί.

Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό και πιο εύστοχο σημείο της παρέμβασης. Το Operation Epic Furious δεν κάνει τον πόλεμο αστείο. Δείχνει πόσο τρομακτικό είναι όταν η εξουσία τον παρουσιάζει ήδη σαν παιχνίδι.

Με στοιχεία από Los Angeles Times, Washington Post