Ο Μακρόν βγήκε για πρωινό τρέξιμο με τον μαραθωνοδρόμο Ελιούντ Κιπτσόγκε στους δρόμους του Ναϊρόμπι

Ο Εμανουέλ Μακρόν πήγε για ένα πρωινό τζόκινγκ στους δρόμους του Ναϊρόμπι, τη Δευτέρα, μαζί με τον θρυλικό Κενυάτη μαραθωνοδρόμο, Ελιούντ Κιπτσόγκε.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε την τρίτη ημέρα της περιοδείας του Γάλλου προέδρου στην Αφρική.

Οι δύο άνδρες, εμφανώς ευδιάθετοι, διατήρησαν χαλαρό ρυθμό σε διαδρομή σχεδόν οκτώ χιλιομέτρων. Ο Κιπτσόγκε φορούσε τα χαρακτηριστικά λευκά μανίκια του, ενώ ο Μακρόν επέλεξε ένα απλό t-shirt και σορτς.

Macron spotted running through Nairobi this morning alongside marathon legend Eliud Kipchoge. https://t.co/a7dNzjwYFK pic.twitter.com/lLoTPus6A0 — Open Source Intel (@Osint613) May 11, 2026

🇫🇷🇪🇬 Macron Spotted Jogging on Alexandria’s Corniche



French President Emmanuel Macron was seen casually jogging along the Corniche in Alexandria, Egypt, today during his official visit.



Videos show him running through busy streets with locals, security, and even joining some… pic.twitter.com/EraGQCL33E — Political Pen (@politicalpen_) May 10, 2026

Ο Κιπτσόγκε θεωρείται ευρέως ένας από τους κορυφαίους μαραθωνοδρόμους όλων των εποχών.

Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης (Ρίο 2016 και Τόκιο 2020) έχει επίσης κατακτήσει παγκόσμιο τίτλο, 11 τίτλους World Marathon Major και έχει σημειώσει δύο επίσημα παγκόσμια ρεκόρ.

Το 2019, στη Βιέννη, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το φράγμα των δύο ωρών στον μαραθώνιο υπό ειδικές συνθήκες, με ανεπίσημο χρόνο 1 ώρα, 59 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Λίγη ώρα μετά, την πρωινή άσκηση, ο Κιπτσόγκε ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με τον Γάλλο πρόεδρο συνοδευόμενες με την παρακάτω ανάρτηση:

«Σήμερα ήταν πραγματικά υπέροχο να πάρω τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για μια πρωινή προπόνηση στο Ναϊρόμπι, όπου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη στήριξη και περισσότερες ευκαιρίες στη νέα γενιά Αφρικανών αθλητών.

Στιγμές σαν κι αυτή μου θυμίζουν ότι το τρέξιμο είναι κάτι περισσότερο από κίνηση. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και ιδέες. Asante sana, κύριε Πρόεδρε, για τη συζήτηση, το τρέξιμο και το κοινό όραμα για το μέλλον.»

Ο 48χρονος Μακρόν, που είναι γνωστό ότι αγαπά το τρέξιμο, διατήρησε καλό ρυθμό, αν και ευχαρίστησε τον Κιπτσόγκε για την «υπομονή» του.

Αργότερα τη Δευτέρα, ο Γάλλος πρόεδρος συνδιοργάνωσε οικονομική σύνοδο με τον Κενυάτη ομόλογό του, Γουίλιαμ Ρούτο στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι.

Με πληροφορίες από euronews.com