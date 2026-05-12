Χανταϊός: Γιατροί είχαν αποδώσει τα συμπτώματα Γαλλίδας επιβάτιδας του MV Hondius σε «άγχος»

Μια Γαλλίδα επιβάτιδα που βρέθηκε θετική στον χανταϊό μετά την απομάκρυνσή της από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ανέφερε συμπτώματα στους γιατρούς επί του πλοίου, αλλά της είπαν ότι πιθανότατα επρόκειτο απλώς για άγχος, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Υγείας.

Ο Javier Padilla Bernáldez είπε ότι η γυναίκα, η οποία ταξίδευε στο πλοίο που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας επιδημίας χανταϊού, είχε συμπτώματα γρίπης, αλλά φαινόταν να βελτιώνεται και δεν είχε πυρετό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αργότερα δήλωσε ότι η γυναίκα βρίσκεται σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση.

Το MV Hondius αναχώρησε από το λιμάνι της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά το βράδυ της Δευτέρας, αφού 120 άτομα από 23 χώρες επαναπατρίστηκαν μέσα σε 48 ώρες, σε μια επιχείρηση που οι ισπανικές αρχές χαρακτήρισαν «πολύπλοκη» και «άνευ προηγουμένου».

Ξημερώματα Τρίτης (12/5), τα δύο τελευταία αεροπλάνα που μετέφεραν επιβάτες και πλήρωμα από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκαν στην Ολλανδία. Είκοσι έξι μέλη πληρώματος και δύο εργαζόμενοι υγείας παρέμειναν στο πλοίο, το οποίο κατευθύνεται προς το Ρότερνταμ όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Το σκάφος μεταφέρει επίσης τη σορό ενός Γερμανού επιβάτη που πέθανε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Παρά τους θανάτους τριών ανθρώπων που βρίσκονταν στο πλοίο και οκτώ ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα, γιατροί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και της ισπανικής υπηρεσίας εξωτερικής υγείας εξέτασαν τη Γαλλίδα και απέρριψαν τα συμπτώματά της ως άγχος ή στρες, είπε ο Padilla.

«Δεν σκέφτονταν ότι αυτά τα συμπτώματα ήταν συμβατά με χανταϊό. Γιατί; Επειδή αυτό που τους έλεγε ήταν ότι είχε ένα επεισόδιο βήχα πριν από μερικές ημέρες που είχε εξαφανιστεί και εκείνη τη στιγμή είχε κάτι σαν στρες ή άγχος ή νευρικότητα. Έτσι δεν καταγράφηκε ως χανταϊός», εξήγησε ο Padilla.

Μιλώντας καθώς το πλοίο έφευγε από την Τενερίφη, ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ευχαρίστησε την Ισπανία για τη βοήθεια προς τους επιβαίνοντες και πρόσθεσε ότι η Γαλλίδα επιβάτιδα βρίσκεται πλέον σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση. «Φανταστείτε αν έμενε περισσότερο στο πλοίο», είπε.

Δεν υπάρχει «τίποτα να φοβηθούν» οι άνθρωποι στις χώρες που υποδέχθηκαν επιβάτες, συνέχισε, και εξέφρασε την ελπίδα να δείξουν «συμπόνια και αλληλεγγύη προς τους πολίτες τους».

Η Γαλλίδα ήταν μία από τους πέντε Γάλλους επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το MV Hondius στην Τενερίφη την Κυριακή πριν μεταφερθούν αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Παρίσι.

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας, Stéphanie Rist, είπε ότι η γυναίκα άρχισε να αισθάνεται πολύ άσχημα το βράδυ της Κυριακής και «οι εξετάσεις βγήκαν θετικές». Η Rist δήλωσε στο France Inter: «Δυστυχώς, τα συμπτώματά της επιδεινώθηκαν μέσα στη νύχτα». Νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων νοσοκομείου στο Παρίσι.

Ο ΠΟΥ και η ισπανική κυβέρνηση είχαν καθησυχάσει το κοινό το βράδυ του Σαββάτου ότι όλοι οι 149 επιβάτες και μέλη πληρώματος ήταν ασυμπτωματικοί για τη λοίμωξη, η οποία προκαλεί συμπτώματα γρίπης και μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Ο Padilla υπερασπίστηκε την προσέγγιση, λέγοντας ότι πιθανότατα υπήρχαν μερικά περιστατικά χωρίς σοβαρά συμπτώματα και γι’ αυτό συνιστάται σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα να απομονωθούν για 45 ημέρες από την τελευταία έκθεση, η οποία έχει οριστεί ως η 6η Μαΐου.

Στην Ισπανία, όσοι απομακρύνθηκαν από το πλοίο έχουν μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ 22 Βρετανοί, ένας Γερμανός και ένας Ιάπωνας έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Arrowe Park στο Μέρσεϊσαϊντ για καραντίνα και εξετάσεις.

Οι υγειονομικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφεραν ότι οι κλινικές αξιολογήσεις και οι εξετάσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο Arrowe Park, το οποίο θα φιλοξενήσει την ομάδα για τρεις ημέρες συνολικά πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους για να συνεχίσουν την απομόνωση για άλλες 42 ημέρες. Αν δεν μπορούν να επιστρέψουν, θα μεταφερθούν σε άλλες εγκαταστάσεις για να ολοκληρώσουν την περίοδο απομόνωσης.

Κάθε μία από τις 23 χώρες προέλευσης επιβατών και πληρώματος είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των δικών της μέτρων.

«Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι τους αποβιβάσατε και τώρα διασπείρουν την κατάσταση», είπε ο Padilla.

«Αυτό που συνέβη με τη Γαλλία, νομίζω ότι είναι παράδειγμα καλής πρακτικής στη δημόσια υγεία για τη διαχείριση ενός επιδημιολογικού συναγερμού, γιατί αν θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να νοσήσει κανείς, δεν θα θέταμε τους ανθρώπους σε καραντίνα.»

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Χανταϊός: Έφτασε στην Ολλανδία η πρώτη πτήση με επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου