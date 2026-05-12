ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Χανταϊός: Από πού πήρε το όνομά του;

Πολλοί αναρωτιούνται όχι μόνο τι είναι και εάν αποτελεί κίνδυνο για τον παγκόσμιο πληθυσμό, αλλά και από πού προέρχεται η ονομασία του

The LiFO team
The LiFO team
Χανταϊός: Από πού πήρε το όνομά του; Facebook Twitter
0

Ο χανταϊός βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας μετά τα κρούσματα που καταγράφηκαν σε κρουαζιερόπλοιο, με πολλούς να αναρωτιούνται όχι μόνο τι είναι και εάν αποτελεί κίνδυνο για τον παγκόσμιο πληθυσμό, αλλά και από πού προέρχεται η ονομασία του.

Σύμφωνα με αναφορές σε δημοσιεύματα ιατρικού περιεχομένου, κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας, πολλοί στρατιώτες πέθαιναν από αιμορραγικό πυρετό, χωρίς τότε να μπορεί να δοθεί εξήγηση για την αιτία της νόσου.

Το 1976, ο Νοτιοκορεάτης γιατρός και επιδημιολόγος Χο Γουάνγκ Λι και οι συνεργάτες του κατάφεραν να απομονώσουν τον ιό που προκαλούσε τον μυστηριώδη αυτό πυρετό. Ονόμασαν τον ιό «Hantaan virus».

Χανταϊός: Από πού προέρχεται την ονομασία του

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται σε ιατρικές μελέτες και επιστημονικά δημοσιεύματα, ο χανταϊός οφείλει το όνομά του στον ποταμό Χαντάν (Hantaan River) της Κορέας. Στην περιοχή γύρω από τον ποταμό είχαν καταγραφεί τα πρώτα περιστατικά της νόσου κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας, όταν στρατιώτες εμφάνιζαν σοβαρά και ανεξήγητα συμπτώματα.

Χρόνια αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι επιστήμονες απομόνωσαν το πρώτο γνωστό στέλεχος του ιού στη Νότια Κορέα και το ονόμασαν «Hantaan virus», από τον ποταμό της περιοχής, κοντά στην οποία εντοπίστηκε. Από αυτή την ονομασία προέκυψε αργότερα και ο όρος «hantavirus» ή στα ελληνικά «χανταϊός».

Με πληροφορίες από Harvard Health Publishing, Mega

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χανταϊός: Θα δούμε περισσότερα κρούσματα στην Ελλάδα;

NEWSROOM / Χανταϊός: Θα δούμε περισσότερα κρούσματα στην Ελλάδα;

Πόσο πιθανή είναι η εμφάνιση περισσότερων κρουσμάτων στην Ελλάδα; Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούνται; Ο Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, εξηγεί.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ BAFTA ΑΛΑΝ ΚΑΜΙΝΓΚ BAFTA AWARDS

Διεθνή / Άλαν Κάμινγκ για Bafta: «Κακοί άνθρωποι που δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά»

Ο παρουσιαστής των φετινών Bafta Film Awards σχολίασε τους διοργανωτές με αφορμή τη ρατσιστική βρισιά που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή από τον Τζον Ντέιβιντσον ακτιβιστή που πάσχει από το σύνδρομο Τουρέτ
THE LIFO TEAM
ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ

Διεθνή / Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί μερικοί αντιδρούν στην πρόταση του Πούτιν να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή ο Γκέρχαρντ Σρέντερ;

Οι επικριτές αμφισβητούν την καταλληλότητα του πρώην Γερμανού καγκελάριου για τον ρόλο του διαπραγματευτή μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας
THE LIFO TEAM
 
 