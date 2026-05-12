Χανταϊός: Από πού πήρε το όνομά του;

Ο χανταϊός βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας μετά τα κρούσματα που καταγράφηκαν σε κρουαζιερόπλοιο, με πολλούς να αναρωτιούνται όχι μόνο τι είναι και εάν αποτελεί κίνδυνο για τον παγκόσμιο πληθυσμό, αλλά και από πού προέρχεται η ονομασία του.

Σύμφωνα με αναφορές σε δημοσιεύματα ιατρικού περιεχομένου, κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας, πολλοί στρατιώτες πέθαιναν από αιμορραγικό πυρετό, χωρίς τότε να μπορεί να δοθεί εξήγηση για την αιτία της νόσου.

Το 1976, ο Νοτιοκορεάτης γιατρός και επιδημιολόγος Χο Γουάνγκ Λι και οι συνεργάτες του κατάφεραν να απομονώσουν τον ιό που προκαλούσε τον μυστηριώδη αυτό πυρετό. Ονόμασαν τον ιό «Hantaan virus».

Χανταϊός: Από πού προέρχεται την ονομασία του

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται σε ιατρικές μελέτες και επιστημονικά δημοσιεύματα, ο χανταϊός οφείλει το όνομά του στον ποταμό Χαντάν (Hantaan River) της Κορέας. Στην περιοχή γύρω από τον ποταμό είχαν καταγραφεί τα πρώτα περιστατικά της νόσου κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας, όταν στρατιώτες εμφάνιζαν σοβαρά και ανεξήγητα συμπτώματα.

Χρόνια αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι επιστήμονες απομόνωσαν το πρώτο γνωστό στέλεχος του ιού στη Νότια Κορέα και το ονόμασαν «Hantaan virus», από τον ποταμό της περιοχής, κοντά στην οποία εντοπίστηκε. Από αυτή την ονομασία προέκυψε αργότερα και ο όρος «hantavirus» ή στα ελληνικά «χανταϊός».

Με πληροφορίες από Harvard Health Publishing, Mega