Η 18χρονη που δημιούργησε βιοδιασπώμενο πλαστικό για να πολεμήσει τα μικροπλαστικά

Μόλις στα 18 της χρόνια, η Άιρα Σατίς προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας, τα μικροπλαστικά.

Η νεαρή από την Ιρλανδία αναδείχθηκε ευρωπαϊκή νικήτρια του «Earth Prize 2026», ενός από τους σημαντικότερους παγκόσμιους διαγωνισμούς για νέους επιστήμονες και περιβαλλοντικές καινοτομίες.

Η Σατίς βραβεύτηκε για το πρότζεκτ της με τίτλο «Eco Purge», ένα βιοδιασπώμενο πλαστικό που όχι μόνο αποσυντίθεται με ασφάλεια στο περιβάλλον, αλλά παράλληλα απελευθερώνει ειδικούς καταλύτες που βοηθούν στη διάσπαση ήδη υπαρχόντων μικροπλαστικών.

Μικροπλαστικά: Ποια είναι η 18χρονη με το βιοδιασπώμενο πλαστικό

Σύμφωνα με το Euronews, η 18χρονη έχει ήδη συνεργαστεί με ερευνητές από πανεπιστήμια της Ιρλανδίας, όπως το University College Dublin και το Atlantic Technological University, ενώ συμμετείχε και στο ερευνητικό κέντρο BiOrbic Bioeconomy Research Centre.

Η διάκριση συνοδεύεται από χρηματοδότηση 12.500 δολαρίων, χρήματα που η ίδια σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να μετατρέψει την ιδέα της σε πραγματικά προϊόντα, όπως συσκευασίες και βιοδιασπώμενες σακούλες κομποστοποίησης.

«Είναι όνειρο ζωής. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι κέρδισα», δήλωσε.

Όπως είπε η 18χρονη, η ιδέα γεννήθηκε όταν εργαζόταν σε παλαιότερο πρότζεκτ παρακολούθησης ποιότητας νερού και διαπίστωσε ότι τα μικροπλαστικά μπορούσαν να εντοπιστούν εύκολα, αλλά όχι να απομακρυνθούν.

«Ήθελα να καταλάβω τι ακριβώς είναι το πλαστικό και πώς τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά καταλήγουν στο σώμα μας», ανέφερε.

Μικροπλαστικά: Πώς δημιούργησε το βιοδιασπώμενο πλαστικό

Η Σατίς δημιούργησε ένα φυτικής προέλευσης πλαστικό, που περιέχει ειδικά ένζυμα. Καθώς το υλικό αποσυντίθεται, τα ένζυμα απελευθερώνονται σταδιακά και συνεχίζουν να διασπούν μικροπλαστικά στο έδαφος, στο γλυκό νερό και στη θάλασσα.

Η διαδικασία βασίζεται σε γενετικά τροποποιημένα βακτήρια που παράγουν τα απαραίτητα ένζυμα. Παρότι το κόστος της τεχνολογίας παραμένει υψηλό, η ίδια θεωρεί ότι μελλοντικά θα μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα με χαμηλότερο κόστος.

Η νεαρή επιστήμονας σχεδιάζει να διαθέσει μέρος της χρηματοδότησης σε πειράματα με βακτήρια E.coli, ώστε να διαπιστώσει πόσο αποτελεσματικά μπορούν να παράγουν τα ένζυμα που χρειάζονται για τη διάσπαση των μικροπλαστικών.

Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, θα προχωρήσει στην επέκταση της παραγωγής. Διαφορετικά, όπως λέει, «θα επιστρέψω στο εργαστήριο». Η Σατίς κάλεσε παράλληλα τις μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη να περιορίσουν τη χρήση πλαστικού, υποστηρίζοντας ότι η ανακύκλωση από μόνη της δεν αρκεί.

Όπως σημειώνει, από τα περίπου 240 εκατομμύρια τόνους πλαστικού που παράγονται κάθε χρόνο παγκοσμίως, ανακυκλώνεται μόλις το 9%.

Η ίδια θεωρεί ότι η επαναχρησιμοποίηση υλικών και η μετάβαση σε βιοδιασπώμενα πλαστικά αποτελούν πιο ουσιαστική λύση για τον περιορισμό της παγκόσμιας πλαστικής ρύπανσης.

Με πληροφορίες από Euronews