Πέθανε ο Άλμπρεχτ Βάινμπεργκ, ένας από τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Ο Άλμπρεχτ Βάινμπεργκ (Albrecht Weinberg), ένας από τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος στη Γερμανία, πέθανε σε ηλικία 101 ετών.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η δημοτική αρχή της πόλης Λέερ στη βόρεια Γερμανία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια ο Άλμπρεχτ Βάινμπεργκ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Βάινμπεργκ πέθανε την Τρίτη, λίγους μήνες μετά τον εορτασμό των 101ων γενεθλίων του και την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του με τίτλο «It’s Always in My Head».

Ο δήμαρχος της πόλης, Claus-Peter Horst, δήλωσε: «Από τότε που επέστρεψε πριν από 14 χρόνια από τη Νέα Υόρκη στην πατρίδα του στην Ανατολική Φρισία, ο Άλμπρεχτ Βάινμπεργκ μιλούσε ακούραστα και με αδιανόητη δύναμη για τις φρικαλεότητες που έζησε κατά τη ναζιστική περίοδο και προειδοποιούσε συνεχώς ενάντια στη λήθη».

Albrecht Weinberg überlebte den Holocaust, zog in die USA und schließlich zurück in seine Heimat Ostfriesland. Bis zuletzt berichtete er an Schulen von seinem Leben als Jude während der NS-Zeit. Er wurde 101 Jahre alt. https://t.co/sT2XAr9fSe — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 12, 2026

Άλμπρεχτ Βάινμπεργκ: Είχε επιζήσει από τρία στρατόπεδα συγκέντρωσης

Ο Άλμπρεχτ Βάινμπεργκ είχε επιζήσει από τρία στρατόπεδα συγκέντρωσης, το Άουσβιτς, το Mittelbau-Dora και το Μπέργκεν-Μπέλζεν, καθώς και από πορείες θανάτου στο τέλος του πολέμου.

Σχεδόν ολόκληρη η εβραϊκή οικογένειά του δολοφονήθηκε από τους ναζί.

Το 2012, ο Άλμπρεχτ Βάινμπεργκ επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη γενέτειρά του μαζί με την αδελφή του και έκτοτε αφιέρωσε τη ζωή του στην ενημέρωση μαθητών και νέων ανθρώπων για τα εγκλήματα του ναζισμού.

Μέχρι το τέλος της ζωής του μιλούσε δημόσια ενάντια στον αντισημιτισμό και την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Πέρυσι, με αφορμή τα 100ά γενέθλιά του, ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, είχε εκδώσει προσωπικό μήνυμα προς τιμήν του.

«Η ιστορία σας αποτελεί προειδοποίηση για όλες τις επόμενες γενιές. Η ακούραστη αφοσίωσή σας στην εκπαίδευση των νέων γύρω από το παρελθόν με συγκλόνισε από την αρχή της θητείας μου», είχε γράψει.

Ο Βάινμπεργκ είχε εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για την ενίσχυση της ακροδεξιάς στη Γερμανία.

Μάλιστα, όταν το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας πέρασε πρόταση για τη μεταναστευτική πολιτική με τη στήριξη της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD), επέστρεψε το Ομοσπονδιακό Παράσημο Αξίας που είχε λάβει, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας Olaf Lies χαρακτήρισε τον Βάινμπεργκ «σύμβολο ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σεβασμού και ευθύνης».

Από την πλευρά του, ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γερμανία, Ron Prosor, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο Βάινμπεργκ ήταν «ένας άνθρωπος γεμάτος αξιοπρέπεια, ζεστασιά, χιούμορ και αλύγιστη δύναμη».

Με πληροφορίες από focus.de

