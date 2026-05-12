Χανταϊός: Η τελευταία μεγάλη έξαρση σχεδόν εξαφάνισε χωριό στην Αργεντινή - Πώς τη σταμάτησαν

Στα επτά ανέρχονται, μέχρι ώρας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Ανδέων του χανταϊού, τα οποία καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια υπερατλαντικού ταξιδιού που πραγματοποίησε το κρουαζιερόπλοιο, MV Hondius.

Το κρουαζιερόπλοιο απέπλευσε την 1η Απριλίου από την Αργεντινή, χώρα, η οποία κατά το παρελθόν είχε επηρεαστεί από την επιδημία του χανταϊού.

Η ιστορία ξεκινά τον Νοέμβριο του 2018, όταν περίπου 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πάρτι γενεθλίων στο γραφικό παταγονικό χωριό Επουγιέν (Epuyén) της Αργεντινής. Η βραδιά οδήγησε στον θάνατο 11 ανθρώπων.

🇦🇷 Au cours de l'été 2018, une épidémie d'#hantavirus a dévasté la petite ville d'Epuyén, en #Patagonie argentine, faisant 11 morts et 34 malades. Parmi les victimes figuraient des membres de la famille Valle, notamment le père et les deux sœurs de Mailén Valle.



Χανταϊός: Πώς περιορίστηκε η μετάδοσή του στην Αργεντινή

Χρειάστηκαν αυστηρά μέτρα καραντίνας για να περιοριστεί η εξάπλωση, περιγράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης για την τελευταία επιδημία χανταϊού στην Αργεντινή.

Σύμφωνα με δημοσίευση στο New England Journal of Medicine, ένας καλεσμένος που ήδη εμφάνιζε συμπτώματα χανταϊού, μετέδωσε τον ιό σε αρκετούς ανθρώπους που κάθονταν κοντά του. Ακολούθησε αλυσίδα μολύνσεων που οδήγησε σε συνολικά 34 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Η 33χρονη Μέιλεν Βάγιε έχασε τον πατέρα και τις δύο αδελφές της στην επιδημία και αφηγήθηκε τι έγινε: «Ο άνθρωπος που είχε τον ιό απλώς καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον πατέρα μου. Και σε εκείνο το τραπέζι μολύνθηκαν αρκετοί άνθρωποι και κάποιοι πέθαναν».

Η ίδια και οι δύο αδελφές της εμφάνισαν συμπτώματα στην κηδεία του πατέρα τους. Η μία πέθανε «μέσα σε λίγες ώρες» από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ενώ η άλλη θάφτηκε αρκετά σύντομα.

The last hantavirus outbreak devastated an entire village — here's how Argentina finally stopped it Around 100 people attended a birthday party in the picturesque Patagonian village of Epuyén in November 2018, which became a super-spreader event that ult…

Χανταϊός: Τι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στην Αργεντινή

«Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος να δει πώς μέσα σε λίγες ημέρες ένα οικογενειακό τραπέζι άδειασε εντελώς», θυμήθηκε συγκινημένη.

Η Ιζαμπέλ Ντίας έχασε επίσης τη μητέρα της στην ίδια έξαρση. Ο πατέρας της, Βίκτορ, αναγνωρίστηκε αργότερα ως ο «ασθενής μηδέν»: «Ο κόσμος κατηγορούσε τον πατέρα μου. Δεν έφταιγε που αρρώστησε», είπε, εξηγώντας ότι η οικογένεια βίωσε κοινωνικό στιγματισμό μετά την επιδημία.

«Κανείς δεν επιλέγει να αρρωστήσει, πόσο μάλλον να μολύνει άλλους ή να χάσει τη μητέρα του».

Ο Βίκτορ Ντίας περιέγραψε ότι ο ιός τού προκάλεσε έντονους πόνους στο σώμα και τόσο πικρή γεύση στο στόμα, ώστε δεν μπορούσε να πιει νερό: «Ξεκίνησε με αδυναμία. Δεν είχα όρεξη να φάω. Μετά άρχισαν να εμφανίζονται μωβ σημάδια στο σώμα μου», είπε. «Την ίδια μέρα έχασα τις αισθήσεις μου».

Από τότε, οι κάτοικοι της περιοχής -που πλέον αποκαλούν τον ιό απλώς «hanta»- έχουν λάβει μέτρα για να μειώσουν τον κίνδυνο νέας έξαρσης. Αερίζουν συστηματικά αποθήκες και κλειστούς χώρους, ενώ χρησιμοποιούν ακόμη και χλωρίνη για απολύμανση.

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως μέσω ούρων, σάλιου ή περιττωμάτων ποντικιών. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται σπάνια. Αφού επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα 18 κρούσματα, οι υγειονομικές αρχές επέβαλαν αυστηρή απομόνωση στους ασθενείς και καραντίνα σε όσους είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους.

Χανταϊός: Μέτρα περιόρισαν την εξάπλωση στην Αργεντινή

Σύμφωνα με το New England Journal of Medicine, τα μέτρα αυτά «πιθανότατα περιόρισαν την περαιτέρω εξάπλωση», καθώς τα νέα κρούσματα μειώθηκαν σχεδόν στο μισό μετά την επιβολή της απομόνωσης. Η κατάσταση θεωρήθηκε από πολλούς πρόγευση όσων θα ακολουθούσαν λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα με την πανδημία της COVID-19.

Σε αντίθεση όμως με την COVID, οι ειδικοί στις λοιμώδεις νόσους τονίζουν ότι η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο απαιτεί ανταλλαγή μεγάλων σταγονιδίων σάλιου, κάτι που σημαίνει ότι συνήθως χρειάζεται παρατεταμένη και στενή επαφή με μολυσμένο άτομο.

Ο υπηρεσιακός διευθυντής των αμερικανικών CDC, Jay Bhattacharya, δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές βασίζονται πλέον στα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν επιτυχώς στην Αργεντινή για να αποτρέψουν νέα διασπορά του ιού από το MV Hondius.

«Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα πρωτόκολλα "χανταϊός" που είχαν επιτυχία στον περιορισμό προηγούμενων εξάρσεων», είπε.

Συνολικά, στην Αργεντινή καταγράφηκαν 34 επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2019. Από αυτά, 11 άνθρωποι πέθαναν.

Με πληροφορίες από New York Post