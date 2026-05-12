Μπόνι Τάιλερ: Η κατάσταση της υγείας της μετά την επείγουσα επέμβαση

Η Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler) νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Η Μπόνι Τάιλερ, γνωστή παγκοσμίως από την επιτυχία «Total Eclipse of the Heart», μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο κοντά στο σπίτι της στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου οι γιατροί την έθεσαν σε τεχνητό κώμα, ώστε να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, εκπρόσωπος της τραγουδίστριας ανέφερε: «Από σήμερα το πρωί, η Μπόνι Τάιλερ παραμένει σοβαρά άρρωστη αλλά σταθερή στο νοσοκομείο του Φάρο. Οι γιατροί της εξακολουθούν να πιστεύουν ότι θα αναρρώσει πλήρως».

Bonnie Tyler 'stable' in Portuguese hospital https://t.co/r5rr1DwNaH — BBC News (UK) (@BBCNews) May 12, 2026

Μπόνι Τάιλερ: Η ενόχληση της οικογένειάς της

Η οικογένειά της εξέφρασε επίσης την ενόχλησή της για «ακραίες και αναληθείς φήμες» που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες και ζήτησε «ιδιωτικότητα και αξιοπρέπεια αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Η είδηση της επέμβασης έγινε γνωστή αρχικά μέσα από ανάρτηση στο Instagram την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον στενό της φίλο, επιχειρηματία Λιμπέρτο Μεάλια, η τραγουδίστρια άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία ήδη από τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο.

«Άρχισε να νιώθει άσχημα σε συναυλία στο Λονδίνο και επισκέφθηκε γιατρό για εξετάσεις, αλλά δεν εντόπισαν κάτι», δήλωσε στη Sun. Όπως είπε, στη συνέχεια ταξίδεψε στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, όπου εμφάνισε έντονους πόνους στην κοιλιά.

«Δύο ημέρες αργότερα πήγε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο τη μετέφερε επειγόντως στο νοσοκομείο του Φάρο, επειδή είχε σπάσει η σκωληκοειδίτιδά της και χρειαζόταν άμεση επέμβαση», ανέφερε.

Bonnie Tyler had to be resuscitated after going into cardiac arrest: reports https://t.co/5dvrUjil79 pic.twitter.com/azQNanfrGH — New York Post (@nypost) May 11, 2026

Μπόνι Τάιλερ: Το ευχαριστώ του Ρόμπερτ Σάλιβαν

Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύζυγός της, Ρόμπερτ Σάλιβαν, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 1973.

Ο φίλος της τραγουδίστριας υποστήριξε μάλιστα ότι ο Σάλιβαν θεωρεί πως η σύζυγός του ίσως να μην είχε επιζήσει αν είχε παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είναι πολύ ευγνώμων στους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου στο Φάρο και πιστεύει ότι αν η Μπόνι είχε μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως σήμερα να μην βρισκόταν στη ζωή», είπε.

Η Μπόνι Τάιλερ, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Gaynor Hopkins, έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία του 1980. Εκτός από το «Total Eclipse Of The Heart», έχει στο ενεργητικό της επιτυχίες όπως τα Holding Out for a Hero και It's a Heartache.

Με πληροφορίες από Independent