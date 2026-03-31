Χρυσός «θρόνος» κατά του Τραμπ στήθηκε δίπλα στο Lincoln Memorial

Στο National Mall της Ουάσινγκτον, όπου οι τουρίστες συνήθως αναζητούν μνημεία και όχι αυτοσχέδιες πολιτικές παρεμβάσεις, εμφανίστηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου ένας ψευδομαρμάρινος θρόνος με χρυσή τουαλέτα αντί για κάθισμα.

Η εγκατάσταση, με τίτλο A Throne Fit for a King, είναι η πιο πρόσφατη σατιρική παρέμβαση της ανώνυμης ομάδας Secret Handshake κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Το έργο στήθηκε κοντά στο μνημείο του Λίνκολν και συνοδεύεται από πλάκα που ειρωνεύεται ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο, παρουσιάζοντας ως «κορωνίδα» της θητείας του την ανακαίνιση του μπάνιου δίπλα στο δωμάτιο του Λίνκολν στον Λευκό Οίκο. Η εγκατάσταση παραπέμπει άμεσα στην ανακαίνιση που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ τον Οκτώβριο, με χρυσές λεπτομέρειες και ασπρόμαυρο μάρμαρο.

Ο 52χρονος Ping Zhang ποζάρει πάνω στον «θρόνο». Φωτ.: Maxine Wallace

Πίσω από το έργο βρίσκεται η Secret Handshake, η ίδια ομάδα που έχει συνδεθεί και με άλλες σατιρικές παρεμβάσεις στην Ουάσινγκτον τους τελευταίους μήνες, ανάμεσά τους και έργα με αναφορές στον Τραμπ και τον Τζέφρι Επστάιν. Τα μέλη της επιλέγουν να παραμένουν ανώνυμα και χρησιμοποιούν μεσάζοντα για να εξασφαλίζουν τις σχετικές άδειες.

Η ομάδα παρουσίασε το έργο ως «μνημείο» και ανέφερε ότι θα παραμείνει στο σημείο για λίγες ημέρες. Η εικόνα της χρυσής τουαλέτας παραπέμπει έμμεσα και στο America του Maurizio Cattelan, το γνωστό έργο του 2016 με τη λειτουργική λεκάνη από χρυσό 18 καρατίων, που είχε προταθεί κάποτε ειρωνικά ως εναλλακτικό δάνειο στον Τραμπ από το Guggenheim.

Η επιγραφή του έργου A Throne Fit for a King.

Ο Λευκός Οίκος απάντησε μέσω του εκπροσώπου Davis Ingle, ο οποίος δήλωσε ότι ο Τραμπ «κάνει τον Λευκό Οίκο και ολόκληρη την πρωτεύουσα πιο όμορφους από ποτέ» και ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την υλοποίηση των υποσχέσεών του.

Το America, η λεκάνη από συμπαγή χρυσό 18 καρατίων βάρους άνω των 100 κιλών του Maurizio Cattelan, σε προεπισκόπηση Τύπου στον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη, στις 7 Νοεμβρίου 2025. Φωτ.: Getty Images

Το έργο τράβηξε γρήγορα την προσοχή τουριστών και περαστικών, με άλλους να το αντιμετωπίζουν ως εύστοχη πολιτική σάτιρα και άλλους ως κακόγουστη πρόκληση. Πολλοί ανέβηκαν στα σκαλιά για να φωτογραφηθούν πάνω στον «θρόνο», αν και το καπάκι της λεκάνης ήταν σφραγισμένο.

Η νέα εγκατάσταση δείχνει ότι το National Mall εξακολουθεί να λειτουργεί όχι μόνο ως χώρος εθνικής μνήμης αλλά και ως σκηνή άμεσης πολιτικής σάτιρας. Αυτή τη φορά, το σύμβολο ήταν μια χρυσή τουαλέτα.