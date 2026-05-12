Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες της Ευρώπης για LGBTQ+ άτομα το 2026 - Η θέση της Ελλάδας

Η Ισπανία ξεπέρασε τη Μάλτα και αναδείχθηκε η πιο φιλική χώρα της Ευρώπης για την LGBTQ+ κοινότητα το 2026, σύμφωνα με τον νέο «Rainbow Map» της ILGA-Europe.

Την ίδια ώρα, όπως αποτυπώνεται στο «Rainbow Map» η Ελλάδα ανέρχεται στην 11η θέση με 68,27%, με τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αγγίζει το 52,10%.

Αξίζει να αναφερθεί πως στην 18η ετήσια κατάταξη της ILGA-Europe, αξιολογήθηκαν 49 ευρωπαϊκές χώρες με βάση τους νόμους, τις πολιτικές και τις προστασίες που αφορούν την LGBTQ+ κοινότητα.

Με ποσοστό 68,27% η Ελλάδα ανέρχεται στην 11η θέση στις πιο φιλικές ευρωπαϊκές χώρες για τα LGBTQI+ άτομα / Φωτ.: Rainbow Map

LGBTQ+ άτομα στην Ευρώπη: Πώς πέρασε στην πρώτη θέση η Ισπανία

Η Ισπανία πέρασε στην πρώτη θέση χάρη σε νέα νομικά μέτρα προστασίας, τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής κατά των διακρίσεων και τη λειτουργική «αποπαθολογικοποίηση» των τρανς ταυτοτήτων στο σύστημα υγείας.

Ωστόσο, η έκθεση σημειώνει ότι η πρόοδος στη νομοθεσία δεν αντικατοπτρίζεται πάντα στην καθημερινότητα των LGBTQ+ ανθρώπων. Στην Ισπανία, οι επιθέσεις κατά ΛΟΑΤΚΙ ατόμων αυξήθηκαν από 7% σε 22% μέσα σε μόλις δύο χρόνια, εν μέσω αύξησης της ρητορικής μίσους.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της ILGA-Europe, Katrin Hugendubel, δήλωσε: «Η πρώτη θέση της Ισπανίας αποτελεί ισχυρό παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν μια κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά να προωθήσει την ισότητα αντί να οπισθοχωρήσει».

Στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης βρίσκονται επίσης η Μάλτα, η Ισλανδία, το Βέλγιο και η Δανία, αντίθετα, η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις της λίστας, με βαθμολογία μόλις 2%. Πολύ χαμηλά βρέθηκαν επίσης η Τουρκία, η Λευκορωσία, η Αρμενία, η Γεωργία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, ενώ η Ιταλία κατετάγη μόλις στην 36η θέση.

Τα ποσοστά ανά χώρα ως προς ποιες είναι οι πιο φιλικές για LGBTQI+ άτομα στην Ευρώπη το 2026 / Φωτ.: Rainbow Map

LGBTQ+ άτομα στην Ευρώπη: Η περίπτωση της Ελλάδας

Η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις κορυφαίες χώρες της κατάταξης, ωστόσο η 11η θέση προέκυψε μετά τη νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών. Η νέα έκθεση δείχνει ότι η ευρωπαϊκή εικόνα για τα LGBTQ+ δικαιώματα παραμένει βαθιά άνιση, με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες της ηπείρου.

Ως προς τα επιμέρους στοιχεία, η Ελλάδα καταγράφει τα εξής ποσοστά:

Ισότητα και μη διάκριση: 82,48%

Οικογένεια: 64,29%

Εγκλήματα μίσους και ρητορική μίσους: 69,51%

Νομική αναγνώριση φύλου: 64,86%

Σωματική ακεραιότητα ίντερσεξ ατόμων: 60%

Χώρος δράσης της κοινωνίας των πολιτών: 83,33%

Άσυλο: 33,33%

Η Katrin Hugendubel κατέληξε λέγοντας: «Ο φετινός Rainbow Map αφηγείται δύο ιστορίες ταυτόχρονα. Μία ιστορία πραγματικού θάρρους και μία ιστορία αυξανόμενου κινδύνου που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Το ερώτημα που πρέπει πλέον να απαντήσει κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη είναι σε ποια από τις δύο ιστορίες θέλει να ανήκει».

Με πληροφορίες από Pink News

