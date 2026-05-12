ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες της Ευρώπης για LGBTQ+ άτομα το 2026 - Η θέση της Ελλάδας

Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο 52,1% - Στη δημοσιότητα ο Rainbow Map με τις καλύτερες και χειρότερες χώρες της Ευρώπης για LGBTQ+ άτομα το 2026

The LiFO team
The LiFO team
LGBTQI+ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΗ Facebook Twitter
0

Η Ισπανία ξεπέρασε τη Μάλτα και αναδείχθηκε η πιο φιλική χώρα της Ευρώπης για την LGBTQ+ κοινότητα το 2026, σύμφωνα με τον νέο «Rainbow Map» της ILGA-Europe.

Την ίδια ώρα, όπως αποτυπώνεται στο «Rainbow Map» η Ελλάδα ανέρχεται στην 11η θέση με 68,27%, με τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αγγίζει το 52,10%.

Αξίζει να αναφερθεί πως στην 18η ετήσια κατάταξη της ILGA-Europe, αξιολογήθηκαν 49 ευρωπαϊκές χώρες με βάση τους νόμους, τις πολιτικές και τις προστασίες που αφορούν την LGBTQ+ κοινότητα.

ΕΥΡΩΠΗ LGBTQI+ ΕΛΛΑΔΑ Facebook Twitter
Με ποσοστό 68,27% η Ελλάδα ανέρχεται στην 11η θέση στις πιο φιλικές ευρωπαϊκές χώρες για τα LGBTQI+ άτομα / Φωτ.: Rainbow Map

LGBTQ+ άτομα στην Ευρώπη: Πώς πέρασε στην πρώτη θέση η Ισπανία

Η Ισπανία πέρασε στην πρώτη θέση χάρη σε νέα νομικά μέτρα προστασίας, τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής κατά των διακρίσεων και τη λειτουργική «αποπαθολογικοποίηση» των τρανς ταυτοτήτων στο σύστημα υγείας.

Ωστόσο, η έκθεση σημειώνει ότι η πρόοδος στη νομοθεσία δεν αντικατοπτρίζεται πάντα στην καθημερινότητα των LGBTQ+ ανθρώπων. Στην Ισπανία, οι επιθέσεις κατά ΛΟΑΤΚΙ ατόμων αυξήθηκαν από 7% σε 22% μέσα σε μόλις δύο χρόνια, εν μέσω αύξησης της ρητορικής μίσους.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της ILGA-Europe, Katrin Hugendubel, δήλωσε: «Η πρώτη θέση της Ισπανίας αποτελεί ισχυρό παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν μια κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά να προωθήσει την ισότητα αντί να οπισθοχωρήσει».

Στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης βρίσκονται επίσης η Μάλτα, η Ισλανδία, το Βέλγιο και η Δανία, αντίθετα, η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις της λίστας, με βαθμολογία μόλις 2%. Πολύ χαμηλά βρέθηκαν επίσης η Τουρκία, η Λευκορωσία, η Αρμενία, η Γεωργία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, ενώ η Ιταλία κατετάγη μόλις στην 36η θέση.

ΕΥΡΩΠΗ LGBTQI+ ΑΤΟΜΑ Facebook Twitter
Τα ποσοστά ανά χώρα ως προς ποιες είναι οι πιο φιλικές για LGBTQI+ άτομα στην Ευρώπη το 2026 / Φωτ.: Rainbow Map

LGBTQ+ άτομα στην Ευρώπη: Η περίπτωση της Ελλάδας

Η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις κορυφαίες χώρες της κατάταξης, ωστόσο η 11η θέση προέκυψε μετά τη νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών. Η νέα έκθεση δείχνει ότι η ευρωπαϊκή εικόνα για τα LGBTQ+ δικαιώματα παραμένει βαθιά άνιση, με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες της ηπείρου.

Ως προς τα επιμέρους στοιχεία, η Ελλάδα καταγράφει τα εξής ποσοστά:

  • Ισότητα και μη διάκριση: 82,48%
  • Οικογένεια: 64,29%
  • Εγκλήματα μίσους και ρητορική μίσους: 69,51%
  • Νομική αναγνώριση φύλου: 64,86%
  • Σωματική ακεραιότητα ίντερσεξ ατόμων: 60%
  • Χώρος δράσης της κοινωνίας των πολιτών: 83,33%
  • Άσυλο: 33,33%

Η Katrin Hugendubel κατέληξε λέγοντας: «Ο φετινός Rainbow Map αφηγείται δύο ιστορίες ταυτόχρονα. Μία ιστορία πραγματικού θάρρους και μία ιστορία αυξανόμενου κινδύνου που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Το ερώτημα που πρέπει πλέον να απαντήσει κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη είναι σε ποια από τις δύο ιστορίες θέλει να ανήκει».

Με πληροφορίες από Pink News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς - και έβαλε όριο στις ευλογίες

Διεθνή / Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς και έβαλε όριο στις ευλογίες

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας δήλωσε ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να διχάζεται γύρω από τη σεξουαλικότητα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν σκοπεύει να πάει πέρα από τη γραμμή του Φραγκίσκου για τις άτυπες ευλογίες ομόφυλων ζευγαριών.
THE LIFO TEAM
Ο Ζόχραν Μαμντάνι βάζει μια queer αρχειονόμο να φυλάξει τη μνήμη της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Ο Ζόχραν Μαμντάνι βάζει μια queer αρχειονόμο να φυλάξει τη μνήμη της Νέας Υόρκης

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, διόρισε τη Σον(τά) Σμιθ-Κρουζ στην υπηρεσία που διαχειρίζεται τα δημοτικά αρχεία της πόλης, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη και η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα έχουν μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.
THE LIFO TEAM
Oι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διεθνή / Oι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζει επίσημα ότι οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, στέλνοντας ισχυρό πολιτικό μήνυμα υπέρ της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπορείς να παραγγείλεις Diet Coke ή να βομβαρδίσεις το Ιράν: το νέο αντι-Trump arcade στο National Mall

Διεθνή / Να παραγγείλεις αναψυκτικό ή να βομβαρδίσεις το Ιράν; Το νέο αντι-Tραμπ παιχνίδι στην Ουάσινγκτον

Η Secret Handshake, η ανώνυμη ομάδα πίσω από τα σατιρικά γλυπτά του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, επέστρεψε στο National Mall με ένα κανονικό arcade παιχνίδι για τον πόλεμο με το Ιράν. Το Operation Epic Furious σατιρίζει μια κυβέρνηση που, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, παρουσιάζει τη στρατιωτική βία σαν πολεμικό trailer από το Call of Duty.
THE LIFO TEAM
ΒΡΑΒΕΙΑ BAFTA ΑΛΑΝ ΚΑΜΙΝΓΚ BAFTA AWARDS

Διεθνή / Άλαν Κάμινγκ για Bafta: «Κακοί άνθρωποι που δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά»

Ο παρουσιαστής των φετινών Bafta Film Awards σχολίασε τους διοργανωτές με αφορμή τη ρατσιστική βρισιά που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή από τον Τζον Ντέιβιντσον ακτιβιστή που πάσχει από το σύνδρομο Τουρέτ
THE LIFO TEAM
 
 