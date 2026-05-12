Ο Νικόλ Πασινιάν δήλωσε πως το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν ανήκε στην Αρμενία

Σε μια απρόσμενη παραδοχή, ο Αρμένιος πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν αποτελούσε έδαφος της Αρμενίας και ότι η προσπάθεια για την κατάκτησή του ήταν «ένα μοιραίο λάθος»

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, σόκαρε την αρμενική κοινωνία εντός και εκτός της χώρας με μια απρόσμενη δήλωση το Σαββατοκύριακο, υποστηρίζοντας ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν ήταν έδαφος της Αρμενίας και ότι το «κίνημα του Καραμπάχ ήταν ένα μοιραίο λάθος για εμάς».

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα αρμενικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή, ο Πασινιάν εμφανίζεται να απαντά στις κατηγορίες ότι η Αρμενία «έχασε» το Καραμπάχ, ρωτώντας επανειλημμένα: «Πώς ήταν αυτή η γη δική μας; Πώς ήταν δική μας; Παρακαλώ εξηγήστε μου πώς ήταν δική μας;»

Και συνέχισε: «Δεν θέλω να μιλάω πίσω από την πλάτη των νεκρών, αλλά ας πούμε ότι ήταν υπό τον έλεγχο μερικών στρατηγών που φύτεψαν σιτάρι εκεί, για παράδειγμα. Ας πούμε ότι έτσι ήταν; Πώς ήταν δικό μας; Πώς; Εξηγήστε μου, πώς ήταν;»

«Χτίσαμε εκεί σχολείο; Χτίσαμε νηπιαγωγείο; Χτίσαμε εργοστάσιο; Ζούσαμε εκεί; Υπήρχε εγκατάσταση πληθυσμού; Πώς ήταν δικό μας; Δεν ήταν δικό μας. Δεν ήταν δικό μας», τόνισε ο Πασινιάν.

Στην έντονη ομιλία του, ο Αρμένιος πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης την απόφασή του να συνεχίσει χωρίς παύση την ιστορική ειρηνευτική διαδικασία με το Αζερμπαϊτζάν, έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων και τραγωδιών γύρω από το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Η εντυπωσιακή αυτή δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) και τη σύνοδο ΕΕ–Αρμενίας, οι οποίες ανέδειξαν το μήνυμα της Αρμενίας προς τον κόσμο - και ιδιαίτερα προς τη Ρωσία - ότι η χώρα έχει πλέον στραφεί αποφασιστικά προς μια φιλοευρωπαϊκή πορεία, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν μετά από δεκαετίες σύγκρουσης.

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του Ιουνίου στην Αρμενία, η τοποθέτηση του Πασινιάν αποτυπώνει τη θέση της κυβέρνησής του: ότι η χώρα κοιτά πλέον ξεκάθαρα προς ένα φιλοευρωπαϊκό μέλλον, μέσα σε ένα νέο περιβάλλον ειρήνης στον Νότιο Καύκασο, το οποίο ήδη δημιουργεί σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και την ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από euronews.com

 
 
Ανάλυση / Η συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν δίνει στην Τουρκία άνοιγμα στον νότιο Καύκασο

Η νέα ειρηνευτική συμφωνία με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας ανοίγει τον δρόμο για εξομάλυνση Τουρκίας-Αρμενίας, ενισχύοντας τα στρατηγικά συμφέροντα της Άγκυρας στον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία
Η Secret Handshake, η ανώνυμη ομάδα πίσω από τα σατιρικά γλυπτά του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, επέστρεψε στο National Mall με ένα κανονικό arcade παιχνίδι για τον πόλεμο με το Ιράν. Το Operation Epic Furious σατιρίζει μια κυβέρνηση που, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, παρουσιάζει τη στρατιωτική βία σαν πολεμικό trailer από το Call of Duty.
