Ο Νικόλ Πασινιάν δήλωσε πως το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν ανήκε στην Αρμενία

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, σόκαρε την αρμενική κοινωνία εντός και εκτός της χώρας με μια απρόσμενη δήλωση το Σαββατοκύριακο, υποστηρίζοντας ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν ήταν έδαφος της Αρμενίας και ότι το «κίνημα του Καραμπάχ ήταν ένα μοιραίο λάθος για εμάς».

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα αρμενικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή, ο Πασινιάν εμφανίζεται να απαντά στις κατηγορίες ότι η Αρμενία «έχασε» το Καραμπάχ, ρωτώντας επανειλημμένα: «Πώς ήταν αυτή η γη δική μας; Πώς ήταν δική μας; Παρακαλώ εξηγήστε μου πώς ήταν δική μας;»

Armenia's PM Pashinyan on Karabakh:



They say we lost land. How was that land ours? How was it ours? Please explain, how was it ours?



— Clash Report (@clashreport) May 10, 2026

Και συνέχισε: «Δεν θέλω να μιλάω πίσω από την πλάτη των νεκρών, αλλά ας πούμε ότι ήταν υπό τον έλεγχο μερικών στρατηγών που φύτεψαν σιτάρι εκεί, για παράδειγμα. Ας πούμε ότι έτσι ήταν; Πώς ήταν δικό μας; Πώς; Εξηγήστε μου, πώς ήταν;»

«Χτίσαμε εκεί σχολείο; Χτίσαμε νηπιαγωγείο; Χτίσαμε εργοστάσιο; Ζούσαμε εκεί; Υπήρχε εγκατάσταση πληθυσμού; Πώς ήταν δικό μας; Δεν ήταν δικό μας. Δεν ήταν δικό μας», τόνισε ο Πασινιάν.

Στην έντονη ομιλία του, ο Αρμένιος πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης την απόφασή του να συνεχίσει χωρίς παύση την ιστορική ειρηνευτική διαδικασία με το Αζερμπαϊτζάν, έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων και τραγωδιών γύρω από το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Η εντυπωσιακή αυτή δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) και τη σύνοδο ΕΕ–Αρμενίας, οι οποίες ανέδειξαν το μήνυμα της Αρμενίας προς τον κόσμο - και ιδιαίτερα προς τη Ρωσία - ότι η χώρα έχει πλέον στραφεί αποφασιστικά προς μια φιλοευρωπαϊκή πορεία, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν μετά από δεκαετίες σύγκρουσης.

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του Ιουνίου στην Αρμενία, η τοποθέτηση του Πασινιάν αποτυπώνει τη θέση της κυβέρνησής του: ότι η χώρα κοιτά πλέον ξεκάθαρα προς ένα φιλοευρωπαϊκό μέλλον, μέσα σε ένα νέο περιβάλλον ειρήνης στον Νότιο Καύκασο, το οποίο ήδη δημιουργεί σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και την ευρύτερη περιοχή.

