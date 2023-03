Μυστηριώδη φώτα στον ουρανό της Καλιφόρνια προκάλεσαν αναστάτωση

Μυστηριώδη φώτα παρατηρήθηκαν στον ουρανό στην περιοχή του Σακραμέντο της Καλιφόρνια το βράδυ της Παρασκευής, τραβώντας την προσοχή όσων βρίσκονταν στον δρόμο για να γιορτάσουν την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου.

Ο Jaime Hernandez ήταν μαζί με την παρέα του, όταν κάποιος παρατήρησε τις παράξενες λάμψεις. Έβγαλε το κινητό του και άρχισε να βιντεοσκοπεί, με τα πλάνα να είναι περίπου 40 δευτερολέπτων.

Στη συνέχεια, ανέβασε το βίντεο στο Instagram και ρώτησε τους ακολούθους του αν μπορεί κάποιος να του πει περί τίνος πρόκειται

A mesmerizing display of lights over Northern California on Friday was caused by the re-entry of flaming space debris into Earth’s atmosphere, experts said. The chunks of communications equipment had been jettisoned from the International Space Station. https://t.co/CrZkdV5YSU pic.twitter.com/Zz0IkDcb8j