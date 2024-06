Μυστήριο στη Σύμη με τον Μάικλ Μόσλι: Βίντεο τον δείχνει να περπατά στο Πέδι

Συνεχίζεται το μυστήριο με την εξαφάνιση του Βρετανού παρουσιαστή Μάικλ Μόσλι στη Σύμη, καθώς δεν έχει εντοπιστεί ίχνος του από την Τετάρτη που εθεάθη για τελευταία φορά, έως σήμερα.

Το BBC, όπου ο Μόσλι παρουσίαζε εκπομπές και ένθετα διατροφικού περιεχομένου κυρίως, δημοσιεύει ένα νέο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν το πέρασμα του Βρετανού από το Πέδι.

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8