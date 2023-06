MrBeast: Παραλίγο να μπει στο υποβρύχιο Titan και ο γνωστός Youtuber

Ο αστέρας του YouTube, MrBeast, είπε την Κυριακή ότι είχε προσκληθεί να συμμετάσχει σε ένα ταξίδι με υποβρύχιο στα συντρίμμια του Τιτανικού, αλλά αρνήθηκε.

Ο MrBeast, ένας από τους γνωστότερους Youtubers του κόσμου, με περισσότερους από 163 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες, αποκάλυψε μέσω Twitter ότι θα μπορούσε να ήταν και αυτός επιβάτης του υποβρυχίου Titan.

«Με προσκάλεσαν νωρίτερα αυτό το μήνα να μπω στο υποβρύχιο για να δούμε το ναυάγιο του Τιτανικού, είπα όχι. Είναι όντως κάπως τρομακτικό που θα μπορούσα να ήμουν σε αυτό», έγραψε ο MrBeast στο Twitter το πρωί της Κυριακής προκαλώντας αναστάτωση στους θαυμαστές του.

Μολονότι δεν διευκρινίζεται αν η πρόσκληση ήταν για το εν λόγω ταξίδι του Titan - που εν τέλει στοίχισε τη ζωή και των πέντε επιβατών του μετά την ενδόρρηξη που υπέστη - ο MrBeastμοιράστηκε ένα μέρος κειμένου από κάποιον που του ζητούσε να συμμετάσχει σε μια παρόμοια εξερεύνηση.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA