Μπύρα με πάγο: Ακόμα μια «τρέλα» της Gen Z που ενοχλεί τους παραδοσιακούς πότες

Οι ειδικοί λένε ότι η μπύρα είναι ήδη ευαίσθητη στη γεύση, και η αραίωση από τον πάγο μπορεί να την κάνει «άγευστη»

Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο των ενηλίκων της Gen Z παγάκια στην μπύρα του για να τη διατηρήσει κρύα. Μια συνήθεια που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν από «ιεροσυλία» μέχρι και «αηδία», φαίνεται να γίνεται mainstream – και ίσως να μείνει για καιρό.

Σύμφωνα με έρευνα σε 2.000 άτομα (με ανάθεση από την LG), το 28% των νέων ηλικίας 18-35 απολαμβάνει την μπύρα με πάγο, κυρίως όταν έχει ζέστη. Το ποσοστό μάλιστα μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο, καθώς:

  • 10% παραδέχτηκαν ότι ντρέπονται να το παραγγείλουν,
  • 20% είχαν δεχτεί αρνητικά σχόλια από φίλους, συγγενείς ή μπάρμαν.

Οι ειδικοί λένε ότι η μπύρα είναι ήδη ευαίσθητη στη γεύση, και η αραίωση από τον πάγο μπορεί να την κάνει «άγευστη». Επίσης, πίσω από κάθε μπύρα κρύβεται δουλειά ζυθοποιών που δημιουργούν προσεκτικά το άρωμα και τη γεύση της.

Στη Νότια Γαλλία είναι σύνηθες να βάζουν πάγο στη μπύρα τις πολύ ζεστές μέρες. Από εκεί φαίνεται να εξαπλώθηκε, με τα social media – και κυρίως το TikTok – να επιταχύνουν την «κανονικοποίησή» της.

Οι νέες γενιές ήδη πίνουν λιγότερο αλκοόλ σε σχέση με τις προηγούμενες, ενώ ο ΠΟΥ έχει στόχο να μειώσει κατά 20% την κατανάλωση έως το 2030.

Ίσως, λοιπόν, το «beer with ice» να μείνει ως μια μόδα που θα περάσει.

Με πληροφορίες από Guardian

