«Μπλόκο» από το Τέξας σε κυβερνητική οδηγία για επείγουσες αμβλώσεις

Ομοσπονδιακός δικαστής στο Τέξας μπλόκαρε την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν από την επιβολή νέας οδηγίας που ορίζει ότι τα νοσοκομεία πρέπει να παρέχουν επείγουσες αμβλώσεις, ανεξαρτήτως του εάν αυτές απαγορεύονται από την πολιτεία.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζέιμς Γουέσλεϊ Χέντριξ συμφώνησε με τον Ρεπουμπλικανό Γενικό Εισαγγελέα του Τέξας Κεν Πάξτον ότι η οδηγία του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) ήταν μη εξουσιοδοτημένη και υπερέβαινε το κείμενο σχετικού ομοσπονδιακού νόμου.

Ο δικαστής αρνήθηκε να απαγορεύσει την εφαρμογή των οδηγιών σε εθνικό επίπεδο και εμπόδισε μόνο το HHS από το να τις εφαρμόσει στο Τέξας.

Η απόφαση του Χέντριξ έρχεται πριν από την απόφαση άλλου δικαστή σχετικά με το αν μια σχεδόν ολοκληρωτική απαγόρευση των αμβλώσεων στο Άινταχο, η οποία αμφισβητείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, συγκρούεται με το ίδιο ομοσπονδιακό νομοθέτημα που εξετάζεται στην υπόθεση του Τέξας.

Ο Πάξτον, πιστός στη συντηρητική του ιδεολογία, χαιρέτισε την απόφαση στο Twitter, λέγοντας ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν επεδίωκε να «μετατρέψει κάθε δωμάτιο επειγόντων περιστατικών στη χώρα σε κλινική αμβλώσεων».

BREAKING: Another win against Biden. I recently sued Biden to block his attempt to use HHS regs to transform every emergency room in the country into a walk-in abortion clinic. Last night, the court ruled in favor of Texas! A WIN for mothers, babies, & the TX healthcare industry.