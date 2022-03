Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν πρότεινε να αφαιρεθεί από τη Ρωσία η ιδιότητα μέλους στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.



«Δικαίως μπορεί να ρωτήσει κανείς γιατί ένα μέλος των Ηνωμένων Εθνών που προσπαθεί να καταλάβει άλλο μέλος του ΟΗΕ, ενώ διαπράττει φρικτές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προκαλεί τεράστιο ανθρωπιστικό πλήγμα, θα πρέπει να παραμείνει στο Συμβούλιο αυτό» ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια βίντεο ομιλίας του.

Όπως ανέφερε, αν ο Ρώσος πρόεδρος καταφέρει το στόχο του να εκδιώξει την κυβέρνηση τού Κιέβου, η ανθρωπιστική κρίση και εκείνη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «μόνο θα χειροτερεύσουν».

«Αν ο πρόεδρος Πούτιν επιτύχει το δηλωμένο στόχο του να ανατρέψει τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, η ανθρωπιστική κρίση και η κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μόνο θα επιδεινωθεί» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος κατήγγειλε πως οι ρωσικές επιδρομές «πλήττουν σχολεία, νοσοκομεία και κατοικημένα κτήρια».

Sec. of State Antony Blinken to the UN:



“Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential buildings … Civilian buses, cars, even ambulances have been shelled. Russia is doing this every day across Ukraine.” pic.twitter.com/wDxyUaPYwq