Μπλίνκεν: Γροθιά στο στομάχι οι εικόνες των νεκρών στην Μπούσα- Βερολίνο: Έγκλημα πολέμου

«Γροθιά στο στομάχι» χαρακτήρισε ο Άντονι Μπλίνκεν τις εικόνες με τους νεκρούς αμάχους, στον δρόμο, στην πόλη Μπούσα της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, έκανε λόγο για εκατοντάδες πτώματα στην πόλη έξω από το Κίεβο και κατήγγειλε ότι πρόκειται για σκόπιμη «σφαγή» από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Από τη στιγμή της εισβολής, έχουμε πει ότι πιστεύουμε πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και εργαζόμαστε για να το καταγράψουμε αυτό, για να παρέχουμε τις πληροφορίες που πρέπει στους σχετικούς θεσμούς και οργανισμούς. Πρέπει να υπάρξει λογοδοσία για αυτά», τόνισε ο Μπλίνκεν μιλώντας στο CNN.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ρωτήθηκε αν τα ρωσικά στρατεύματα διαπράττουν γενοκτονία. «Θα εξετάσουμε και θα καταγράψουμε ό,τι βλέπουμε, θα τα συγκεντρώσουμε όλα, θα διασφαλίσουμε ότι οι σχετικοί θεσμοί και οργανισμοί που το εξετάζουν αυτό, συμπεριλαμβανομένου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έχουν ό,τι χρειάζονται για να αξιολογήσουν ακριβώς τι συνέβη στην Ουκρανία και ποιος είναι υπεύθυνος», απάντησε.

«Το σημαντικό είναι ό,τι δεν μπορούμε να γίνουμε απαθείς σε αυτό, δεν μπορούμε να το κανονικοποιήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα που συνεχίζεται κάθε ημέρες που συνεχίζεται η βαναυσότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Για αυτό πρέπει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», υπογράμμισε.

«Να πληρώσει η Ρωσία για τα εγκλήματα πολέμου»

Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε στην Μπούσα, με την επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων, που θα αποδοκιμάζουν την απρόκλητη βία του Βλαντιμίρ Πούτιν, τόνισε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ.



«Οι εικόνες από την Μπούσα είναι απαράδεκτες. Η απρόκλητη βία του Πούτιν εξαφανίζει αθώες οικογένειες και δεν έχει όρια», επεσήμανε σε ανάρτησή της.

Παρίσι: Μαζικές βιαιότητες

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Ιβ Λεντριάν, καταδίκασε απερίφραστα τις «μαζικές βιαιότητες» που έχουν διαπραχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, τις τελευταίες εβδομάδες.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Μπούσα, υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να χαρακτηριστούν ως εγκλήματα πολέμου. Συμπλήρωσε ότι η Γαλλία θα συνεργαστεί με τις ουκρανικές αρχές, αλλά και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την προσαγωγή σε δίκη, αυτών που έχουν την ευθύνη διάπραξης αυτών των βιαιοτήτων.

Φον ντερ Λάιεν: Οι δράστες εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν

Οι δράστες εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στο Twitter, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της σχετικά με τις «αναφορές για ανείπωτη φρίκη σε περιοχές από τις οποίες η Ρωσία αποσύρεται».





«Απαιτείται επειγόντως ανεξάρτητη έρευνα», έγραψε ακόμη η πρόεδρος της Κομισιόν.

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing. An independent investigation is urgently needed. Perpetrators of war crimes will be held accountable.

Τον αποτροπιασμό της εξέφρασε με ανάρτηση και η Ρομπέρτα Μετσόλα, αναφερόμενη στις «φρικαλεότητες του ρωσικού στρατού στην Μπούσα και άλλες απελευθερωμένες περιοχές.

«Αυτή είναι η ψυχρή πραγματικότητα των εγκλημάτων πολέμου του Πούτιν. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει. Πρέπει να επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις. Οι δράστες και οι διοικητές τους πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υπογράμμισε ακόμη η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Appalled by atrocities of Russian army in #Bucha & other liberated areas.



This is cold reality of Putin’s war crimes.



World must be aware of what is happening. Tougher sanctions must be imposed.



Perpetrators & their commanders must be brought to justice.#StandWithUkraine️