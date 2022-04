Εκρήξεις στην Οδησσό, «εκτελέσεις» στη Μπούσα - Στόχος τα νοτιοδυτικά της χώρας, λέει ο Ζελένσκι

Τουλάχιστον τρεις στήλες μαύρου καπνού, καθώς και φλόγες φαίνονται να υψώνονται από μια κατά τα φαινόμενα βιομηχανική ζώνη, δήλωσε στο Ρόιτερς αυτόπτης μάρτυρας και μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Οδησσός δέχεται επίθεση με πυραύλους και υπάρχουν αναφορές για πυρκαγιές σε μερικές περιοχές, ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης σε ανάρτησή του στο Ίντερνετ.

Black smoke billows into the sky above Odessa, after a series of loud explosions were heard this morning about 0600. pic.twitter.com/mQlebD71m0 — Richard Gaisford (@richardgaisford) April 3, 2022

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 6 π.μ.

Fuel storage terminals in Odessa are on fire, after multiple missile strikes early this morning hit the port area of the southern Ukrainian city. We counted at least five separate impact points, having been woken by large explosions that were felt across Odessa. @GMB @itvnews pic.twitter.com/a3X2LI7cGF — Richard Gaisford (@richardgaisford) April 3, 2022

WATCH: Plumes of black smoke in Odessa after Russian airstrikes, apparently targeting fuel depot pic.twitter.com/9tNiCPRPj2 — BNO News (@BNONews) April 3, 2022

Στόχος τα νοτιοανατολικά τμήματα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν να καταλάβουν τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του ότι τα δυτικά κράτη δεν έχουν παράσχει στο Κίεβο επαρκή αριθμό αντιπυραυλικών συστημάτων.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Ζελένσκι επαίνεσε επίσης τις δυνάμεις που υπερασπίζονται την Μαριούπολη, λέγοντας ότι η αντίστασή τους επέτρεπε σε άλλες πόλεις να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο.

Πάντως, όπως ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, η ένταση των ρωσικών αεροπορικών και πυραύλων έχει μειωθεί, προσθέτοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει να αποσύρει στρατιωτικές της μονάδες από τη βόρεια Ουκρανία.

Video from the liberated #Borodianka. The city was almost completely destroyed by the invaders. pic.twitter.com/QFABNin886 — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022

Μακελειό στη Μπούσα

Είκοσι πτώματα ανδρών εντοπίστηκαν σε δρόμο της Μπούσα, βορειοδυτικά του Κιέβουμεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) και του Reuters.

Τα πτώματα, προφανώς ανδρών, είναι διάσπαρτα σε πολλές εκατοντάδες μέτρα, χωρίς να είναι δυνατό να διαπιστωθεί άμεσα η αιτία του θανάτου τους, αλλά ένα άτομο φέρει μεγάλο τραύμα στο κεφάλι.

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πυροβολήθηκαν, σκοτώθηκαν, με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ανατόλι Φεντορούκ, ο δήμαρχος αυτής της πόλης, και ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες έρχονται να ανακαταλάβουν την πόλη από τις ρωσικές δυνάμεις.

❗️Shocking evidence of the genocide of #Ukrainians in #Bucha. During the retreat, the invaders shot hundreds of civilians. pic.twitter.com/lfBNm8Il6V — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022

Ένας από τους άνδρες έχει δεμένα τα χέρια του πίσω από την πλάτη του με ένα κομμάτι λευκό ύφασμα, ένα ουκρανικό διαβατήριο που βρίσκεται στο πάτωμα δίπλα του.

Υπάρχουν πτώματα σε όλη την πόλη, μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό ή σε αυτήν ή την άλλη πλευρά του δρόμου.