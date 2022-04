Ουκρανία: Η ΕΕ κατηγορεί τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για τη διάπραξη θηριωδιών στη Μπούσα

Για σκόπιμη «σφαγή» στην πόλη Μπούσα που βρίσκεται έξω από το Κίεβο κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ο ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Ντμίτρο Κούλεμπα, ενώ κάλεσε την ομάδα των κρατών G7 να προχωρήσει στην επιβολή νέων «καταστροφικών» κυρώσεων κατά της Μόσχας.

«Συνεχίζουμε να ψάχνουμε και να συλλέγουμε πτώματα, αλλά ο αριθμός έχει ήδη αυξηθεί σε εκατοντάδες. Πτώματα βρίσκονται στους δρόμους. Σκότωσαν αμάχους όταν αυτοί έμεναν στην πόλη και καθώς προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν αυτά τα χωριά και τους δρόμους” σύμφωνα με ανάρτηση του Κούλεμπα στο Twitter, που επικαλείται το υπουργείο του.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp