Έκκληση στους πολίτες για βοήθεια απηύθυνε η αστυνομία, για τεφροδόχο που έκλεψε διαρρήκτης στο Μπέρμιγχαμ.

Η τεφροδόχος εκλάπη από διαρρήκτη που εισέβαλε στο σπίτι την Παρασκευή και περιείχε την τέφρα βρέφους που γεννήθηκε νεκρό.

Με ανάρτηση στα social media, η αστυνομία κάνει έκκληση για πληροφορίες, προκειμένου να εντοπιστεί η τεφροδόχος. «Περιλαμβάνει την τέφρα του πρώτου παιδιού της ιδιοκτήτριας, που γεννήθηκε νεκρό πριν από περίπου 10 χρόνια. Οπότε είμαστε θέλουμε απεγνωσμένα να της την επιστρέψουμε», ανέφερε η τοπική αστυνομία.

#APPEAL | We’re asking for your help to locate a stolen urn like the one pictured. It was taken earlier today when someone broke into a home on Clopton Road, Garretts Green in #Birmingham . pic.twitter.com/ucMv6tQSsq

«Είναι ευλόγως πολύ στεναχωρημένοι. Μετρητά και ένα Nintendo Switch επίσης εκλάπησαν, αλλά η τεφροδόχος έχει ελάχιστη χρηματική αξία, οπότε δεν θα έχει καμία χρησιμότητα για τους κλέφτες. Μπορεί ήδη να την έχουν πετάξει κάπου, οπότε ελπίζουμε κάποιος να τη βρει και να επικοινωνήσει μαζί μας», σημείωσε ακόμη η αστυνομία στο μήνυμά της, καλώντας τους πολίτες να τηλεφωνήσουν για να δώσουν όποιο στοιχείο έχουν για την υπόθεση.

@BrumPolice They may have already discarded it somewhere, so we are hoping that someone may come across it and contact us.

Please, if you have seen it, or have any information, please get in touch via Live Chat on our website quoting crime reference 20/193726/22.