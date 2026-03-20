Μπάρον Τραμπ: Είναι ίδιος ο πατέρας του με μία μόνο διαφορά

Ο Μπάρον Τραμπ, ο μικρότερος γιος του Αμερικανού προέδρου, γίνεται 20 ετών και σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, ετοιμάζεται να περάσει στην «επόμενη φάση» της ζωής του, ακολουθώντας σε έναν βαθμό τα βήματα του πατέρα του στον επιχειρηματικό κόσμο.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν τον Μπάρον Τραμπ, έχει ήδη δείξει έντονο ενδιαφέρον για τα οικονομικά και την επιχειρηματικότητα, με φιλοδοξίες να δημιουργήσει το δικό του όνομα.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PEOPLE, ο νεαρός είναι «έξυπνος, συγκεντρωμένος και επινοητικός», ενώ αναζητά συνεχώς νέες ευκαιρίες που τον ενδιαφέρουν. Μάλιστα, φέρεται να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις επενδύσεις της οικογένειας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, οι οποίες απέφεραν δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει το Forbes, η περιουσία του εκτιμάται ήδη σε περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται επιπλέον ποσά σε ψηφιακά assets που δεν έχουν ακόμη ρευστοποιηθεί.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η είσοδός του στην τρίτη δεκαετία της ζωής του αποτελεί σημείο καμπής, καθώς επιδιώκει να ασχοληθεί με projects που όχι μόνο τον ενδιαφέρουν, αλλά μπορούν να αποφέρουν σημαντικά κέρδη.

Μπάρον Τραμπ: Ίδιος με τον πατέρα του αλλά με διαφορετικό χαρακτήρα

Παρότι πολλοί τον χαρακτηρίζουν «καρμπόν» του πατέρα του, υπάρχει μια βασική διαφορά. Σύμφωνα με πηγές, ο Μπάρον έχει πιο ήπιο χαρακτήρα και μοιάζει περισσότερο στη μητέρα του, Μελάνια Τραμπ, υιοθετώντας μια πιο ήρεμη και ευρωπαϊκή φινέτσα.

Επιπλέον, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, μεγάλωσε πιο απομονωμένος, κάτι που φαίνεται να έχει ενισχύσει την εσωστρέφεια αλλά και την προσωπική του φιλοδοξία.

Ο Μπάρον σπουδάζει στο New York University και έχει μεταφέρει τις σπουδές του στην Ουάσινγκτον. Εκεί, σύμφωνα με πηγές, νιώθει πιο άνετα, καθώς βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του και έχει πρόσβαση σε περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η παραμονή του στην αμερικανική πρωτεύουσα του προσφέρει επίσης αυξημένη ασφάλεια και επαφή με σημαντικά επιχειρηματικά δίκτυα, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία του στο μέλλον. Οι πληροφορίες θέλουν να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη ακινήτων, ειδικά σε αγορές με προοπτικές ανάπτυξης, ακολουθώντας τάσεις που απευθύνονται σε νεότερους αγοραστές. Παράλληλα, συμμετέχει και σε νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα, όπως μια εταιρεία ροφημάτων, όπου είναι συνιδρυτής, έχοντας ήδη εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση.

Όπως επισημαίνουν πηγές, παρότι έχει επωφεληθεί από τις διασυνδέσεις της οικογένειάς του, δείχνει να λαμβάνει ο ίδιος αποφάσεις στον επιχειρηματικό τομέα και να επιδιώκει να χαράξει τη δική του πορεία.

Καθώς μπαίνει σε αυτή τη νέα φάση της ζωής του, φαίνεται αποφασισμένος να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικογενειακή του κληρονομιά και τη δική του φιλοδοξία να ξεχωρίσει.

Με πληροφορίες από PEOPLE