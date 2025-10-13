ΔΙΕΘΝΗ
Ο 19χρονος Μπάρον Τραμπ «προορίζεται» για υψηλόβαθμη θέση στο TikTok

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μπάρον Τραμπ/ Φωτ.: EPA
Ο Μπάρον Τραμπ, ο 19χρονος γιος του προέδρου των ΗΠΑ, φέρεται να είναι υποψήφιος για να αναλάβει κορυφαίο ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για τον διαχωρισμό της αμερικανικής δραστηριότητας της εφαρμογής από τη μητρική κινεζική εταιρεία ByteDance.

Η πρόταση, που συζητείται στους κύκλους του Λευκού Οίκου, έγινε από τον Τζέικ Άντβεντ, τον πρώην υπεύθυνο κοινωνικών δικτύων του Τραμπ, γνωστό και ως “TikTok Jack”. Ο Άντβεντ, αρχιτέκτονας της διαδικτυακής εκστρατείας με memes που συνέβαλε στην εκλογική νίκη του Τραμπ, δήλωσε στη Daily Mail: «Ελπίζω ο πρόεδρος Τραμπ να εξετάσει τον διορισμό του γιου του Μπάρον και άλλων νέων Αμερικανών στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok, ώστε η εφαρμογή να παραμείνει ελκυστική για τη νεολαία».

Η νέα σχέση Τραμπ–TikTok

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναγνωρίσει δημόσια τη σημαντική συμβολή του TikTok στην εκλογική του επιτυχία, υποστηρίζοντας ότι κέρδισε τη νεολαία με διαφορά 34 μονάδων.

«Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο TikTok. Κέρδισα τη νεολαία κατά 34 μονάδες, και υπάρχουν πολλοί που λένε ότι το TikTok είχε να κάνει με αυτό», είπε ο Τραμπ στο Fox News.

Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι ο Μπάρον τον βοήθησε να κατανοήσει τις ψηφιακές τάσεις και να συνεργαστεί με διαδικτυακές προσωπικότητες όπως ο Τζο Ρόγκαν.

«Ο Μπάρον ήξερε τα ονόματα, ήξερε ποιοι επηρέαζαν τον κόσμο του TikTok — και αυτό είχε τεράστιο αντίκτυπο», σημείωσε.

Το εκτελεστικό διάταγμα και η “απελευθέρωση” του TikTok

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διασφαλίζεται ότι το TikTok «θα ανήκει και θα ελέγχεται κατά πλειοψηφία από Αμερικανούς πολίτες και δεν θα υπόκειται πλέον σε έλεγχο ξένης δύναμης».

Η συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας επιτεύχθηκε λίγες ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της εφαρμογής στην αμερικανική αγορά. Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο πρόεδρος πανηγύρισε λέγοντας: «Σε όλους εσάς, τους νέους του TikTok: σας έσωσα το TikTok, οπότε μου χρωστάτε πολλά. Κοιτάζετε εμένα στο Οβάλ Γραφείο,  κάποια μέρα ένας από εσάς θα καθίσει σε αυτό το γραφείο». 

Από την απαγόρευση στην πλήρη πολιτική αξιοποίηση

Η ειρωνεία δεν πέρασε απαρατήρητη: κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ είχε προσπαθήσει να απαγορεύσει το TikTok, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας και φόβους ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί την εφαρμογή για συλλογή δεδομένων Αμερικανών πολιτών, κάτι που η εταιρεία αρνείται κατηγορηματικά.

Ωστόσο, λίγο πριν τις εκλογές του 2024, ο Τραμπ άλλαξε στάση, αναιρώντας τη σκληρή γραμμή και υποσχόμενος να προστατεύσει την εφαρμογή, κίνηση που θεωρήθηκε καθοριστική για να κερδίσει τους νεαρούς ψηφοφόρους.

Ο ρόλος του Μπάρον

Σήμερα, ο Μπάρον Τραμπ, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) — παρουσιάζεται από τον πατέρα του ως ο «νεανικός συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τη γενιά των social media. Ο ίδιος έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ, ωστόσο συνεργάτες του Τραμπ εκτιμούν ότι θα μπορούσε να παίξει ρόλο-κλειδί στη “νέα εποχή” του TikTok, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός του, θα πρόκειται για μια συμβολική αλλά και πολιτικά φορτισμένη επιλογή: τον γιο του προέδρου να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην πιο δημοφιλή πλατφόρμα των νέων — την ίδια που πριν από λίγα χρόνια ο πατέρας του ήθελε να απαγορεύσει.

