Μπάιντεν: Νεκρός ο ηγέτης της Αλ Κάιντα, σκοτώθηκε σε αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα στην Καμπούλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε πως ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, που διαδέχθηκε τον Οσάμα μπιν Λάντεν στην ηγεσία της Αλ Κάιντα, σκοτώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ.

«Το Σάββατο, υπό τις διαταγές μου, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικό πλήγμα στην Καμπούλ, στο Αφγανιστάν, το οποίο σκότωσε τον εμίρη της Αλ Κάιντα, τον Αϊμάν αλ Ζαουάχρι» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη», «αυτός ο τρομοκράτης ηγέτης δεν υπάρχει πια» πρόσθεσε ο Μπάιντεν. «Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με στέλεχος της κυβέρνησης Μπάιντεν, ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν ήταν ενήμερα για την παρουσία του Ζαουάχρι στην Καμπούλ. Το ότι βρισκόταν εκεί αποτελούσε «ξεκάθαρη παραβίαση» των συμφωνιών που είχε υπογράψει οι Ταλιμπάν με τις ΗΠΑ στη Ντόχα το 2020, κατά την Ουάσινγκτον.

«Για χρόνια, οι αρχές των ΗΠΑ ήταν ενήμερες για την ύπαρξη δικτύου που εκτιμούσε ότι υποστήριζε τον Ζαουάχρι. Τον τελευταίο χρόνο, μετά την αποχώρηση του στρατού των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έψαχναν ενδείξεις για το εάν ο ηγέτης της Αλ Κάιντα βρισκόταν στη χώρα και πού ακριβώς. Φέτος, εντοπίστηκε η οικογένειά του: η σύζυγός του, η κόρη του και τα παιδιά της. Είχαν εγκατασταθεί σε κρησφύγετο στην Καμπούλ. Κατόπιν, εντόπισαν τον ίδιο τον Αϊμάν αλ Ζαουάχρι στο σπίτι αυτό στην αφγανική πρωτεύουσα» επεσήμανε, παράλληλα, άλλος ανώτερος Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από μήνες διαβουλεύσεων, «την 25η Ιουλίου, ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν συγκάλεσε συνεδρίαση μελών-κλειδιών της κυβέρνησής του και συμβούλων για να λάβει την τελευταία ενημέρωση και να συζητήσει μαζί τους το πώς η εξόντωση του ηγέτη της Αλ Κάιντα θα επηρέαζε τη σχέση της Ουάσινγκτον με τους Ταλιμπάν, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Αφού άκουσε τις απόψεις των υπουργών και των συμβούλων του, ο κ. Μπάιντεν ενέκρινε την πρόταση να διεξαχθεί "ακριβές αεροπορικό πλήγμα" με προϋπόθεση ότι θα ελαχιστοποιείτο ο κίνδυνος να υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων».

«Το πλήγμα διεξήχθη στις 21:48 του Σαββάτου (ώρα ΗΠΑ· στις 04:48 της Κυριακής ώρα Ελλάδας) από UAV οπλισμένο με πυραύλους Hellfire» ενημέρωσε.

Facebook Twitter O Οσάμα Μπιν Λάντεν (αριστερά) με τον Αϊμάν αλ Ζαουάχρι στο κρησφύγετό τους σε άγνωστη τοποθεσία στο Αφγανιστάν, 8 Νοεμβρίου 2001 - Φωτ.: EPA/AUSAF NEWSPAPER/HANDOUT

«Κανένα θύμα μεταξύ των αμάχων»

Η επιχείρηση δεν προκάλεσε «κανένα θύμα μεταξύ των αμάχων» διαβεβαίωσε ο Μπάιντεν στο διάγγελμά του.

Διαμήνυσε ακόμη ότι η Ουάσινγκτον δεν θα επιτρέψει το Αφγανιστάν να γίνει ποτέ ξανά ασφαλές καταφύγιο για τρομοκράτες.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε σχεδόν έναν χρόνο μετά την χαοτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν του στρατιωτικού και διπλωματικού προσωπικού των ΗΠΑ και άλλων δυτικών κρατών, που επέτρεψε στους Ταλιμπάν να ανακτήσουν τον έλεγχο της χώρας είκοσι χρόνια μετά.

Ένας από τους πλέον καταζητούμενους τρομοκράτες

Ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι συγκαταλεγόταν στους πλέον καταζητούμενους τρομοκράτες στον κόσμο. Η Ουάσινγκτον προσέφερε αμοιβή 25 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούσε να επιτρέψει τον εντοπισμό του.

Ανέλαβε την ηγεσία του τζιχαντιστικού νεφελώματος αυτού το 2011, μετά τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν σε επιχείρηση των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων στην Αμποταμπάντ του Πακιστάν.

Φυγάς για πάνω από δέκα χρόνια, θεωρείτο ένας από τους εγκεφάλους των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον (πάνω από 3.000 νεκροί).

Κληρονόμος το 2011 μιας εξασθενημένης οργάνωσης, ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, 71 ετών, πολλαπλασίασε τα «franchises», τις συνεργασίες με ιδεολογικά συγγενείς οργανώσεις και τις ευκαιριακές συμμαχίες, από την αραβική χερσόνησο ως το Μάγρεμπ, από τη Σομαλία ως το Αφγανιστάν, τη Συρία και το Ιράκ.

Στα τέλη του 2020, πηγές θεωρούσαν για αρκετό καιρό πως είχαν βάση φήμες που τον έφεραν να πέθανε εξαιτίας καρδιοπάθειας, αλλά κατόπιν ο ηγέτης της Αλ Κάιντα επανεμφανίστηκε σε βίντεο.

Η Αλ Κάιντα είχε χάσει ήδη τον υπ’ αριθμόν 2 στην ιεραρχία της, τον Αμπντούλα Άχμεντ Αμπντούλα, ο οποίος σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2020 στους δρόμους της Τεχεράνης από ισραηλινούς πράκτορες στο πλαίσιο μυστικής επιχείρησης για λογαριασμό της Ουάσινγκτον, όπως ανέφερε τότε η εφημερίδα New York Times.

Αντιδράσεις

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, έκρινε ότι η είδηση του θανάτου του ηγέτη της Αλ Κάιντα δείχνει πως «είναι εφικτό να ξεριζωθεί η τρομοκρατία χωρίς να βρισκόμαστε σε πόλεμο στο Αφγανιστάν».

«Ελπίζω επίσης ότι θα γαληνέψει λιγάκι τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και όλων των υπολοίπων που υπέφεραν στα χέρια της Αλ Κάιντα» πρόσθεσε μέσω Twitter ο Δημοκρατικός πρώην αρχηγός του κράτους (2009-2017).

More than 20 years after 9/11, one of the masterminds of that terrorist attack and Osama bin Laden’s successor as the leader of al-Qaeda – Ayman al-Zawahiri – has finally been brought to justice. — Barack Obama (@BarackObama) August 2, 2022

Tonight’s news is also proof that it’s possible to root out terrorism without being at war in Afghanistan. And I hope it provides a small measure of peace to the 9/11 families and everyone else who has suffered at the hands of al-Qaeda. — Barack Obama (@BarackObama) August 2, 2022

«Ο θάνατος του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι αποτελεί ένα βήμα προς το να γίνει ο κόσμος πιο ασφαλής, έκρινε ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό μέσω Twitter.

«Ο Καναδάς θα συνεχίσει να εργάζεται με τους εταίρους του σε παγκόσμια κλίμακα για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών, την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας και για να είναι ο κόσμος εδώ και σε όλο τον κόσμο ασφαλής» πρόσθεσε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης.

The death of Ayman al-Zawahiri is a step toward a safer world. Canada will keep working with our global partners to counter terrorist threats, promote peace and security, and keep people here at home and around the world safe. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 2, 2022

«Πάνω από 20 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ επιτέλους τέλειωσαν τον Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, στενό σύντροφο και διάδοχο του Οσάμα μπιν Λάντεν» σχολίασε μέσω Twitter ο Τόμας Τζόσλιν, ειδικός του Foundation for Defense of Democracies, αμερικανικού κέντρου μελετών. «Αν και είχε πολλά ελαττώματα, δεν ήταν τόσο ασήμαντος όσο νόμιζαν αρκετοί αναλυτές» συμπλήρωσε.

«Παρά την ηγεσία του Ζαουάχρι (…), η οργάνωση αντιμετωπίζει ακόμη πολλές προκλήσεις. Πρωτίστως το ερώτημα είναι ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατό του» εκτίμησε ο Κόλιν Κλαρκ, ερευνητής στο αμερικανικό κέντρο μελετών Soufan Group.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ