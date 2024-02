Μπάιντεν: «Μην απατάσθε, ο Πούτιν είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του Ναβάλνι»

«Δεν εκπλήσσομαι αλλά είμαι εξοργισμένος με τα νέα» για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι είπε ο Τζο Μπάιντεν.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι, του οποίου ο θάνατος ανακοινώθηκε σήμερα από το ρωσικό σωφρονιστικό ίδρυμα, όπου κρατείτο στην Αρκτική, στάθηκε γενναίος στη βία του καθεστώτος Πούτιν, για το οποίο φυλακίστηκε, δηλητηριάστηκε και τίποτα από αυτά δεν τον εμπόδισε.

Επαίνεσε τη γενναιότητα του Ναβάλνι, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είχε ζήσει στο εξωτερικό εξόριστος αφού τον δηλητηρίασαν το 2020 αλλά δεν το έκανε. «Ήταν τόσα πολλά πράγματα που δεν ήταν ο Πούτιν: ήταν γενναίος, αφοσιωμένος και πίστευε ότι μια Ρωσία για όλους ήταν μια Ρωσία για την οποία "άξιζε να παλέψεις". «Μην απατάσθε, o Πούτιν είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του Ναβάλνι. Ο Θεός να ευλογεί τον Αλεξέι Ναβάλνι, το κουράγιο του δεν θα ξεχαστεί» πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Σημείωσε ακόμα ότι αυτή είναι η ώρα για «μεγαλύτερη ενότητα» μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ να σταθούν απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά τις «απελπισμένες προσπάθειες του Ρώσου προέδρου να εξαλείψει κάθε αντίθεση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε επίσης τα συλλυπητήριά του στο επιτελείο του Ναβάλνι και την οικογένειά του.

“Make no mistake, Putin is responsible for Navalny’s death.“



President Biden speaks on death of Alexei Navalny, Putin’s foe who Russian authorities said died in prison. @livenowfox pic.twitter.com/bkako4AcF6