Σερβία: Επεισόδια στο Νόβι Σαντ - «Τελειώσατε», φώναζαν διαδηλωτές κατά του Βούτσιτς

Έσπασαν γραφεία του κυβερνώνοντος κόμματος, εκτόξευσαν αυγά και μπογιές - Επεισόδια σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις, καθώς μαζικές διαδηλώσεις απαιτούν την απομάκρυνση της κυβέρνησης 

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: EPA
Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές επιτέθηκαν την Πέμπτη σε γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) στην πόλη Νόβι Σαντ, στη βόρεια Σερβία, ενώ στο Βελιγράδι ξέσπασαν συγκρούσεις με την αστυνομία και υποστηρικτές του SNS, μία ημέρα μετά τα σοβαρά επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες τραυματισμούς.

Στο Νόβι Σαντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, οι διαδηλωτές έσπασαν τα τζάμια των γραφείων του κόμματος, πέταξαν έπιπλα και άλλα αντικείμενα στον δρόμο, ενώ εκτόξευσαν αυγά και μπογιές στην είσοδο του κτιρίου. Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Τελείωσε», έστειλαν μήνυμα κατά της 13χρονης διακυβέρνησης του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Οι μαζικές διαμαρτυρίες ξεσπούν συχνά στη Σερβία μετά την κατάρρευση στέγης σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου 2024, που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων και αποδόθηκε ευρέως στην εκτεταμένη διαφθορά.

Χθες Πέμπτη, επεισόδια σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις, μεταξύ αυτών και στο Βελιγράδι, όπου αντίπαλες ομάδες διαδηλωτών και υποστηρικτών του κυβερνώντος κόμματος συγκρούστηκαν σε κεντρική λεωφόρο. Η αστυνομία επενέβη με ισχυρές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς ανακοίνωσε ότι στα επεισόδια της Τετάρτης τραυματίστηκαν 27 αστυνομικοί και περίπου 80 πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 40 προσαγωγές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

