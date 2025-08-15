Σερβία: Επεισόδια στο Νόβι Σαντ - «Τελειώσατε», φώναζαν διαδηλωτές κατά του Βούτσιτς

Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές επιτέθηκαν την Πέμπτη σε γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) στην πόλη Νόβι Σαντ, στη βόρεια Σερβία, ενώ στο Βελιγράδι ξέσπασαν συγκρούσεις με την αστυνομία και υποστηρικτές του SNS, μία ημέρα μετά τα σοβαρά επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες τραυματισμούς.

Στο Νόβι Σαντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, οι διαδηλωτές έσπασαν τα τζάμια των γραφείων του κόμματος, πέταξαν έπιπλα και άλλα αντικείμενα στον δρόμο, ενώ εκτόξευσαν αυγά και μπογιές στην είσοδο του κτιρίου. Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Τελείωσε», έστειλαν μήνυμα κατά της 13χρονης διακυβέρνησης του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

NOVI SAD JE NEPOKORENI GRAD! 💪🇷🇸❤️ pic.twitter.com/aYK9eKy7vw — Srđan Crnjanski (@CrnjanskiSr) August 14, 2025

Οι μαζικές διαμαρτυρίες ξεσπούν συχνά στη Σερβία μετά την κατάρρευση στέγης σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου 2024, που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων και αποδόθηκε ευρέως στην εκτεταμένη διαφθορά.

Novi Sad, trenutno... pic.twitter.com/WfydWlqulG — Srđan Crnjanski (@CrnjanskiSr) August 14, 2025

Novi Sad je posle 9 i po meseci zatvorio tri prostorije SNS-a.... pic.twitter.com/TrcxAhFOST — zarko bogosavljevic (@zarkobns) August 14, 2025

Χθες Πέμπτη, επεισόδια σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις, μεταξύ αυτών και στο Βελιγράδι, όπου αντίπαλες ομάδες διαδηλωτών και υποστηρικτών του κυβερνώντος κόμματος συγκρούστηκαν σε κεντρική λεωφόρο. Η αστυνομία επενέβη με ισχυρές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς ανακοίνωσε ότι στα επεισόδια της Τετάρτης τραυματίστηκαν 27 αστυνομικοί και περίπου 80 πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 40 προσαγωγές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ