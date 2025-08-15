ChatGPT 5: Το φιλόδοξο bot της OpenAI κατέληξε σε φιάσκο και ο Σαμ Άλτμαν το παίρνει πίσω

Ο Σαμ Άλτμαν, ο ειδικός στην Τεχνητή Νοημοσύνη, επικεφαλής της OpenAI βρίσκεται σε λειτουργία ελέγχου ζημιών - λόγω ChatGPT.

Η τελευταία έκδοση του φημισμένου bot ChatGPT της OpenAI παρουσιαζόταν πως θα είχε «επίπεδο διδακτορικού» σε ευφυΐα. Υποτίθεται ότι θα αποτελούσε το επόμενο μεγάλο άλμα για μια εταιρεία στην οποία έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια δολάρια.

Αντίθετα, το ChatGPT απέκτησε μια πιο επίπεδη και λακωνική «προσωπικότητα», αδυνατώντας να απαντήσει αξιόπιστα ακόμη και σε βασικά ερωτήματα. Η δημόσια χλεύη που ακολούθησε ανάγκασε την εταιρεία να ζητήσει συγγνώμη, ενώ ταυτόχρονα συνέχισε να υποστηρίζει υπερβολικούς ισχυρισμούς για τις δυνατότητες του bot.

Εν ολίγοις: Πρόκειται για λάθος, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στην κριτική του το CNN.

Το σφάλμα στο μοντέλο GPT-5 είναι αξιοσημείωτο για δύο λόγους:

Ανέδειξε τις ήδη γνωστές αδυναμίες της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης , τις οποίες οι επικριτές έσπευσαν να εκμεταλλευτούν (και μάλιστα με χιουμοριστικό τρόπο).

, τις οποίες οι επικριτές έσπευσαν να εκμεταλλευτούν (και μάλιστα με χιουμοριστικό τρόπο). Γέννησε σοβαρές αμφιβολίες για την ικανότητα της OpenAI να δημιουργεί και να εμπορεύεται καταναλωτικά προϊόντα για τα οποία οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν - γεγονός ανησυχητικό για τους επενδυτές, δεδομένου ότι η εταιρεία, που δεν έχει αποφέρει ποτέ κέρδος, αποτιμάται στα 500 δισ. δολάρια.

Η κυκλοφορία του ChatGPT-5 και η διάψευση των προσδοκιών

Την περασμένη Πέμπτη, η OpenAI παρουσίασε επίσημα το GPT-5, με καθυστέρηση περίπου ενός έτους, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal. Ο CEO Σαμ Άλτμαν φρόντισε να «χτίσει» υψηλές προσδοκίες, παρομοιάζοντας τη μετάβαση με την αναβάθμιση των παλιών iPhone στην οθόνη Retina: «Σαν να μιλάς με έναν ειδικό σε επίπεδο διδακτορικού, σε οποιονδήποτε τομέα χρειάζεσαι. Σημαντικά καλύτερο με προφανείς και ανεπαίσθητους τρόπους· κάτι στο οποίο δεν θέλω ποτέ να χρειαστεί να γυρίσω πίσω».

Ωστόσο, οι πρώτες δοκιμές από τους χρήστες έφεραν απογοήτευση και… γέλιο.

Ο δημοσιογράφος Tim Burke ζήτησε από το GPT-5 να εμφανίσει διάγραμμα με τους πρώτους 12 προέδρους των ΗΠΑ, με φωτογραφία και όνομα. Το bot παρήγαγε εικόνα εννέα ατόμων, με ανορθόγραφες λεζάντες όπως «Gearge Washingtonion» και «William Henry Harrtson». Παρόμοιο αίτημα για τους τελευταίους 12 προέδρους εμφάνισε… δύο εκδοχές του George W. Bush (όχι του πατέρα, αλλά του ίδιου), ενώ η δεύτερη απεικόνιση έμοιαζε με τυχαίο πρόσωπο.

Η επισήμανση πολιτειών σε χάρτες των ΗΠΑ αποδείχθηκε επίσης πρόκληση για το GPT-5, με χαρακτηριστικά λάθη όπως «Yirginia» αντί για Virginia.

At first I thought GPT 5 had got this right then I saw things like "Tonnessee," "Mississipo" and my personal favourite "West Wigina." Please do not respond just saying the different typos to me we can all read the joke, we all know about "Distrricke"



[image or embed] — Ed Zitron (@edzitron.com) August 8, 2025 at 5:42 AM

Η δυσαρέσκεια των χρηστών για το νέο ChatGPT του Άλτμαν

Η χιουμοριστική πλευρά εξαφανίστηκε όταν διαπιστώθηκε ότι το νέο μοντέλο αντικατέστησε το ιδιαίτερα δημοφιλές GPT-4o, το οποίο οι χρήστες δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν. Πάνω από 4.000 άτομα υπέγραψαν αίτηση στο Change.org ζητώντας την επιστροφή του.

Σε ανάρτηση στο Reddit, χρήστης εξέφρασε την απογοήτευσή του ότι το GPT-5 «μπέρδευε» και διέγραφε εργασίες που εκτελούσε άψογα το προηγούμενο μοντέλο.

Μέσα σε 24 ώρες από την κυκλοφορία, ο Άλτμαν αναγκάστηκε να προβεί σε δηλώσεις στο X, ανακοινώνοντας την επιστροφή του GPT-4, παραδεχόμενος ότι «οι αναταραχές ήταν περισσότερες από όσες περιμέναμε».

GPT-5 rollout updates:



*We are going to double GPT-5 rate limits for ChatGPT Plus users as we finish rollout.



*We will let Plus users choose to continue to use 4o. We will watch usage as we think about how long to offer legacy models for.



*GPT-5 will seem smarter starting… — Sam Altman (@sama) August 8, 2025

Η στρατηγική, οι αδυναμίες και η «άτακτη» κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI

Η αδυναμία πρόβλεψης της αντίδρασης δείχνει κενό κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι περίπου 700 εκατ. εβδομαδιαίοι χρήστες αλληλεπιδρούν με το ChatGPT. Παράδειγμα: η συναισθηματική σχέση που έχουν πολλοί χρήστες με το chatbot, όπως έχει καλυφθεί εκτενώς από μέσα όπως το CNN, οι New York Times και η Wall Street Journal.

Η βασική έρευνα αγοράς θα μπορούσε να είχε προειδοποιήσει ότι μια μαζική αναβάθμιση που αποκλείει χρήσιμες λειτουργίες θα προκαλούσε σημαντικές αντιδράσεις. Η OpenAI τόνισε στο CNN ότι εργάζεται για τη βελτιστοποίηση του GPT-5, επισημαίνοντας την επιστροφή παλαιότερων μοντέλων.

Η βιομηχανία Τεχνητής Νοημοσύνης εξακολουθεί να αγωνίζεται να αποδείξει την αξία της ως παραγωγός καταναλωτικών προϊόντων, και όχι απλώς ως «εργαστήριο». Οι φανφάρες βασίζονται κυρίως σε επιδόσεις σε τεστ αναφοράς και όχι σε καθημερινή χρηστικότητα.

Αν και το GPT-5 φαίνεται να πέρασε τις τεχνικές αξιολογήσεις, η υπερβολική προώθηση οδήγησε σε αναπόφευκτη απογοήτευση.

Ο ερευνητής και επικριτής Gary Marcus δήλωσε: «Δεν πίστευα ότι η OpenAI θα θυσίαζε το εμπορικό της σήμα για κάτι τόσο μέτριο. Σε έναν ορθολογικό κόσμο, η αποτίμησή της θα έπρεπε να δεχθεί πλήγμα».

Για επικριτές όπως ο Marcus, η αποτυχία του GPT-5 είναι δικαίωση. Όπως σημείωσε, το χάσμα μεταξύ των υποσχέσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης και της πραγματικότητας διευρύνεται με κάθε νέο μοντέλο - την ώρα που οι εταιρείες υπόσχονται «μηχανές πανάκεια» ικανές να λύσουν από τον καρκίνο μέχρι την κλιματική αλλαγή.

Με πληροφορίες από CNN