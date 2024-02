Νεκρός ο Αλεξέι Ναβάλνι: Θρίλερ με τα αίτια θανάτου «αμέσως μετά από μια βόλτα»

Με μία λιτή ανακοίνωση, η υπηρεσία των φυλακών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο σφοδρός πολέμιος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι είναι νεκρός, παγώνοντας όλο τον κόσμο. Μυστήριο όμως καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο διασημότερος επικριτής του προέδρου της Ρωσίας, το πρωί της Παρασκευής.

«Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κέντρο Νο3, ο κατάδικος Α.Α. Ναβάλνι ένιωσε αδιαθεσία μετά από μια βόλτα, σχεδόν αμέσως έχασε τις αισθήσεις του», αναφέρει η ανακοίνωση της ρωσικής υπηρεσίας φυλακών. «Οι ιατροί του ιδρύματος έφτασαν αμέσως και κλήθηκε ιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης. Έγιναν όλα τα απαραίτητα βήματα ανάνηψης, αλλά δεν απέδωσαν θετικά αποτελέσματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών επιβεβαίωσαν τον θάνατο του καταδικασθέντος», προστίθεται.

Η γραμματέας Τύπου του φυλακισμένου Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Παρασκευή ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον θάνατό του, τον οποίο ανέφερε νωρίτερα η σωφρονιστική υπηρεσία της χώρας. Η Κίρα Γιάρμις είπε ότι ο δικηγόρος του Ναβάλνι βρισκόταν καθ' οδόν για τη φυλακή στην περιοχή του αρκτικού κύκλου.

The Federal Penitentiary Service of Russia in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug is spreading the news of Alexey Navalny's death in IK-3. We have no confirmation of this yet. Alexey's lawyer is currently on his way to Kharp. As soon as we have some information, we will report on… — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 16, 2024

Η ομάδα του δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τον θάνατό του, δήλωσε την Παρασκευή ο πρώην συνεργάτης του Λεονίντ Βολκόφ στο Twitter. "Οι ρωσικές αρχές δημοσιεύουν μια ομολογία ότι σκότωσαν τον Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή. Δεν έχουμε κανένα τρόπο να το επιβεβαιώσουμε ή να αποδείξουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια", έγραψε ο Λεονίντ Βολκόφ. Ο δικηγόρος του Ναβάλνι είναι καθ' οδόν προς το Χαρπ, όπου βρίσκεται η ποινική αποικία του Ναβάλνι, είπε ο Βολκόφ.

Navalny’s lawyer is on the way to Harp. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 16, 2024

Κρεμλίνο: Δεν έχουμε πληροφορίες για τον θάνατο του Ναβάλνι, γνωρίζει ο Πούτιν

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο σχολίασε ότι δεν έχει πληροφορίες για την αιτία θανάτου του 47χρονου επικριτή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ επέμεινε επίσης ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία φυλακών κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά με τον θάνατό του.

Ο ρωσικός κρατικός ιστότοπος TASS αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενημερώθηκε για τον θάνατό του.

Από την άλλη πλευρά, ο συνεργάτης του Ναβάλνι, Ιβάν Ζντάνοφ, θέλοντας να πιαστεί από κάποια ένδειξη ή να ασκήσει πίεση στο καθεστώς Πούτιν να πει την αλήθεια για τον Ναβάλνι, δήλωσε στο Twitter, ότι οι συγγενείς του θα πρέπει να ενημερωθούν για τον θάνατό του εντός 24 ωρών, αλλά δεν έχουν γίνει ειδοποιήσεις.

Δολοφονική επίθεση με Νοβιτσόκ

Στις 20 Αυγούστου 2020 ο Ναβάλνι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από ύποπτη δηλητηρίασή του στη διάρκεια πτήσης από το Τομσκ στη Μόσχα. Φήμες έκαναν λόγο για πιθανή δηλητηρίασή του από τους αντιπάλους του. Η Γερμανία είχε στείλει αποστολή γιατρών στη Ρωσία και τελικά ο Ναβάλνι διακομίστηκε στο Βερολίνο και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί για εβδομάδες μέχρι να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια του.

“I have to go back.” Speaking just before he returned to Russia, Navalny told me: “I don’t think that I can have such a privilege of being safe in Russia, but I have to go back, because I don’t want this group of killers [to] exist in Russia. I don’t want Putin ruling Russia.” pic.twitter.com/ScgHCb7jYu — Christiane Amanpour (@amanpour) February 16, 2024

Μετά τη νοσηλεία του στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στη Ρωσία στις 17 Ιανουαρίου του 2021, αλλά είχε συλληφθεί από τις αρχές στον έλεγχο διαβατηρίων του διαβατηρίου όπου είχε προσγειωθεί η πτήση του. Αυτό οδήγησε σε εκτεταμένες διαδηλώσεις και σε βίαια επεισόδια μεταξύ της ρωσικής αστυνομίας και οπαδών του Ναβάλνι. Η ρωσική αστυνομία είχε προχωρήσει σε περισσότερες από 4.400 συλλήψεις και είχε αποκλείσει το κέντρο πολλών πόλεων, μεταξύ αυτών και της πρωτεύουσας Μόσχας. Η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια, είχε συλληφθεί επίσης από την ρωσική αστυνομία.

