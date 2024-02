«Θα τιμωρηθούν για ό,τι έχουν κάνει»- Η σύζυγος του Ναβάλνι προειδοποιεί το καθεστώς Πούτιν

Η Γιούλια Ναβάλναγια σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι ανέβηκε στη σκηνή στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου και έκανε την πρώτη της δήλωση μετά την είδηση του θανάτου του.

Η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι κατηγόρησε ευθέως τον Πούτιν και το καθεστώς στην Ρωσία ενώ δεσμεύτηκε ότι θα πληρώσoυν για όσα έχουν κάνει στην χώρα της, την οικογένειά της και τον σύζυγό της.

«Σκέφτηκα, "να σταθώ εδώ μπροστά σας εδώ ή να επιστρέψω στα παιδιά μου;" Και μετά σκέφτηκα, "τι θα έκανε ο Αλεξέι στη θέση μου"; Και είμαι σίγουρη ότι θα στεκόταν εδώ σε αυτή τη σκηνή» είπε ξεκινώντας την ομιλία της.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να πιστέψω την τρομερή είδηση που άκουσα, την είδηση που παίρνουμε μόνο από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, γιατί για πολλά χρόνια –και τα ξέρετε όλα αυτά– βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορούμε να πιστέψουμε τον Πούτιν και την κυβέρνησή του, λένε συνεχώς ψέματα.

»Αλλά αν είναι η αλήθεια αυτή, θα ήθελα ο Πούτιν και όλο το προσωπικό του – όλοι γύρω του, η κυβέρνησή του, οι φίλοι του – θέλω να ξέρουν ότι θα τιμωρηθούν για ό,τι έχουν κάνει στη χώρα μας, την οικογένειά μου και στον σύζυγό μου. Θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και αυτή η μέρα θα έρθει σύντομα. Και θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλη τη διεθνή κοινότητα, όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, να ενωθούμε και να πολεμήσουμε ενάντια σε αυτό το κακό.

»Πρέπει να πολεμήσουμε αυτό το φρικτό καθεστώς που επικρατεί σήμερα στη Ρωσία. Αυτό το καθεστώς και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να θεωρηθούν προσωπικά υπεύθυνοι για όλες τις φρικαλεότητες που έχουν διαπράξει στη χώρα μας τον τελευταίο χρόνο»

Η Γιουλια Ναβάλναγια απέσπασε το χειροκρότημα από το κοινό των ηγετών και των αξιωματούχων που ήταν παρόντες στην διάσκεψη.

