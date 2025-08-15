Αλάσκα: Η ώρα της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν

Στις 22:00 ώρα Ελλάδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, σήμερα Παρασκευή στην Αλάσκα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συνάντηση κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) στο Άνκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που εκδόθηκε χθες, Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδας) και να φύγει από το Άνκορατζ την ίδια ημέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας - γεγονός που καταδεικνύει πως η συνάντηση αναμένεται να είναι σύντομης διάρκειας. Η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο έχει προγραμματιστεί για νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Γιατί επιλέχθηκε η Αλάσκα ως τόπο συνάντησης Τραμπ-Πούτιν

Η επιλογή της Αλάσκας για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν δεν είναι τυχαία. Η ανατολικότερη πολιτεία των ΗΠΑ κατέχει στρατηγική και συμβολική θέση στις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας που εκτείνονται για αιώνες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία φιλοξενεί παγκόσμιους ηγέτες: ο Ρόναλντ Ρίγκαν συνάντησε τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ εκεί το 1984 και ο Ρίτσαρντ Νίξον υποδέχτηκε τον Ιάπωνα αυτοκράτορα Χιροχίτο το 1971. Ωστόσο, οι συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας εκεί έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Η Αλάσκα υπήρξε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, όμως το 1867 οι ΗΠΑ την αγόρασαν από το τσαρικό καθεστώς για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 156 εκατομμύρια δολάρια (134 εκατ. €) με σημερινή αξία.

Οι δεσμοί μεταξύ Αλάσκας και Ρωσίας είναι ακόμη βαθύτεροι. Το 1799, ο Τσάρος Παύλος Α’ ίδρυσε την Ρωσο-Αμερικανική Εταιρεία, δημιουργώντας εμπορικές και πολιτιστικές συνδέσεις που αντηχούν ακόμη και σήμερα.

Σήμερα η Αλάσκα διατηρεί ορατά στοιχεία του ρωσικού παρελθόντος της. Υπάρχουν ιστορικά κτήρια, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πολιτείας, περίπου 80 κοινότητες διαθέτουν ενεργές Ρωσικές Ορθόδοξες εκκλησίες. Πολλές από αυτές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου, για παράδειγμα. Οι αυτόχθονες λαοί, όπως οι Yupik και οι Chukchi, ζουν και στις δύο πλευρές του Βερίγγειου Πορθμού για αιώνες και έχουν διατηρήσει οικογενειακούς, πολιτιστικούς και εμπορικούς δεσμούς παρά τον τυπικό καθορισμό των συνόρων ΗΠΑ–Ρωσίας.

Η γεωγραφία της Αλάσκας την καθιστά στρατηγικά σημαντική. Με το προσωνύμιο «Φύλακας του Βορρά», είναι η πιο κοντινή πολιτεία των ΗΠΑ στη Ρωσία: μόνο 88 χιλιόμετρα χωρίζουν τις ηπειρωτικές τους περιοχές, ενώ σε ορισμένα νησιά του Βερίγγειου Πορθμού η απόσταση φτάνει μόλις 3,8 χιλιόμετρα. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η σοβιετική κυβέρνηση του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ αναφερόταν στην περιοχή ως «Κουρτίνα Πάγου». Η Αλάσκα φιλοξενούσε μεγάλες εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και Στρατού των ΗΠΑ, που λειτουργούσαν ως κέντρα διοίκησης, λογιστικά κέντρα και βάσεις μαχητικών αεροσκαφών. Σήμερα, στην Αλάσκα βρίσκονται σταθμοί του Συστήματος Βόρειας Προειδοποίησης (North Warning System), ενός κοινού ραντάρ ΗΠΑ και Καναδά για την αεράμυνα της περιοχής, παρακολουθώντας τον εναέριο χώρο για πιθανές παραβιάσεις ή επιθέσεις από την Αρκτική της Βόρειας Αμερικής.

Ο πλούτος της Αλάσκας σε φυσικούς πόρους αυξάνει το στρατηγικό της βάρος. Η πολιτεία διαθέτει περίπου 3,4 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων αργού πετρελαίου και 125 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Ανήκει στις κορυφαίες πετρελαιοπαραγωγικές πολιτείες των ΗΠΑ, με σημαντική παραγωγή από τα πεδία North Slope και Prudhoe Bay. Αυτοί οι πόροι είναι κρίσιμοι για την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς η ανάπτυξη του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των κρίσιμων μετάλλων της Αλάσκας μειώνει την εξάρτηση και ενισχύει την οικονομική και εθνική ασφάλεια. Η εξόρυξη ορυκτών στην πολιτεία περιλαμβάνει σημαντικές ποσότητες ψευδαργύρου, μολύβδου και άνθρακα, μαζί με άλλα υλικά απαραίτητα για τη σύγχρονη βιομηχανία. Τα τεράστια βορείως δάση παρέχουν επίσης ξυλεία, με τις ιθαγενείς εταιρείες να ευθύνονται για περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής παραγωγής της Αλάσκας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Euronews