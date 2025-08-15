Βρετανία: Συνελήφθη 16χρονος ως ύποπτος για βιασμό και γυναικοκτονία 13χρονης

Η αστυνομία στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέλαβε έναν 16χρονο από το Χάντερσφιλντ, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και γυναικοκτονία, μετά τον θάνατο ενός 13χρονου κοριτσιού που βρέθηκε αναίσθητο σε διαμέρισμα της πόλης.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι αρχές έφτασαν σε διαμέρισμα της οδού Sheepridge, έπειτα από αναφορά ότι η ανήλικη ήταν αναίσθητη. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε λίγο αργότερα. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την αιτία θανάτου, η οποία παραμένει «ανεξήγητη» μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Ο συλληφθείς ερευνάται και για μια δεύτερη υπόθεση βιασμού, που αφορά 16χρονη, σε ξεχωριστό περιστατικό.

Η επικεφαλής της έρευνας, Στέισι Άτκινσον, τόνισε ότι η υπόθεση είναι «πολύπλοκη» και πως θα χρειαστεί χρόνος για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του θανάτου. «Η ιατροδικαστική εξέταση δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την αιτία θανάτου και, προς το παρόν, τον αντιμετωπίζουμε ως ανεξήγητο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες», ανέφερε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 23:36 το βράδυ της Δευτέρας, 11 Αυγούστου, όταν υπηρεσία πρώτων βοηθειών κάλεσε τις αρχές για να μεταβούν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν το κορίτσι. Η 13χρονη πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ο 16χρονος παραμένει υπό κράτηση και ανακρίνεται για τις δύο υποθέσεις.

Με πληροφορίες από Guardian

